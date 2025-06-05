Reuters: В США говорят, Украина поразила 20 самолетов России, а не 41

Ту-95 (Иллюстративное фото)

Во время операции "Паутина" могли быть поражены около 20 российских самолетов, а это вдвое меньше официально озвученных данных Украиной. Об этом Reuters сообщили два неназванных американских чиновника.

По их словам, из примерно 20 поврежденных самолетов 10 могут быть уничтожены.

Несмотря на расхождение данных, официальные лица США охарактеризовали атаку как "крайне значимую". Один из собеседников сказал, что она может заставить Москву занять гораздо более жесткую позицию на переговорах о достижении мира с Украиной.

Reuters отметило, что не смогло получить независимую проверку данных из Киева или США.