Reuters: В США говорят, Украина поразила 20 самолетов России, а не 41
Во время операции "Паутина" могли быть поражены около 20 российских самолетов, а это вдвое меньше официально озвученных данных Украиной. Об этом Reuters сообщили два неназванных американских чиновника.
По их словам, из примерно 20 поврежденных самолетов 10 могут быть уничтожены.
Несмотря на расхождение данных, официальные лица США охарактеризовали атаку как "крайне значимую". Один из собеседников сказал, что она может заставить Москву занять гораздо более жесткую позицию на переговорах о достижении мира с Украиной.
Reuters отметило, что не смогло получить независимую проверку данных из Киева или США.
- 1 июня СБУ провела спецоперацию "Паутина", поразив четыре стратегических аэродрома России. Это 34% всех российских стратегических носителей крылатых ракет, ориентировочная стоимость которых составляет $7 млрд.
- Это была наиболее дальнобойная операция Украины, а "офис" был непосредственно рядом с управлением ФСБ в одной из российских областей.
- 2 июня CBS News сообщало, что Украина спланировала спецоперацию "Паутина" без американских разведданных.
- Глава СБУ Млюк рассказал детали операции в тылу России. Был поражен 41 самолет на четырех аэродромах.
- 4 июня Трамп поговорил с Путиным и тот пригрозил "ответить" на спецоперацию "Паутина".