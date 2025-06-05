Reuters: У США кажуть, Україна вразила 20 літаків Росії, а не 41
Під час операції "Павутина" могло бути вражено близько 20 російських літаків, а це вдвічі менше за офіційно озвучені дані Україною. Про це Reuters повідомили два неназвані американські чиновники.
За їхніми словами, приблизно з 20 пошкоджених літаків 10 можуть бути знищені.
Попри розбіжність даних, офіційні особи США схарактеризували атаку як "вкрай значущу". Один зі співрозмовників сказав, що вона може змусити Москву зайняти набагато жорсткішу позицію на переговорах щодо досягнення миру з Україною.
Reuters зазначило, що не змогло отримати незалежну перевірку даних із Києва чи США.
- 1 червня СБУ провела спецоперацію "Павутина", вразивши чотири стратегічні аеродроми Росії. Це 34% усіх російських стратегічних носіїв крилатих ракет, орієнтовна вартість яких становить $7 млрд.
- Це була найбільш далекобійна операція України, а "офіс" був безпосередньо поряд з управлінням ФСБ в одній із російських областей.
- 2 червня CBS News повідомляло, що Україна спланувала спецоперацію "Павутина" без американських розвідданих.
- Глава СБУ Малюк розповів деталі операції у тилу Росії. Було вражено 41 літак на чотирьох аеродромах.
- 4 червня Трамп поговорив із Путіним, і той пригрозив "відповісти" на спецоперацію "Павутина".