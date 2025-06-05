Reuters: У США кажуть, Україна вразила 20 літаків Росії, а не 41

Ту-95 (Ілюстративне фото)

Під час операції "Павутина" могло бути вражено близько 20 російських літаків, а це вдвічі менше за офіційно озвучені дані Україною. Про це Reuters повідомили два неназвані американські чиновники.

За їхніми словами, приблизно з 20 пошкоджених літаків 10 можуть бути знищені.

Попри розбіжність даних, офіційні особи США схарактеризували атаку як "вкрай значущу". Один зі співрозмовників сказав, що вона може змусити Москву зайняти набагато жорсткішу позицію на переговорах щодо досягнення миру з Україною.

Reuters зазначило, що не змогло отримати незалежну перевірку даних із Києва чи США.