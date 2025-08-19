Reuters: Военные лидеры НАТО соберутся 20 августа, чтобы обсудить Украину

Алексус Гринкевич (Фото: Командование США в Европе и Африке)

Военные лидеры НАТО встретятся в среду, 20 августа, чтобы обсудить ситуацию в Украине. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных собеседников, знакомых с этим вопросом.

Ожидается, что военные лидеры НАТО встретятся, чтобы обсудить Украину и пути дальнейших действий.

Американский чиновник, пожелавший остаться анонимным, сказал, что председатель Объединенного комитета начальников штабов, генерал Дэн Кейн, как ожидается, будет присутствовать на встрече виртуально, но планы все еще могут измениться. Пентагон не сразу ответил на запрос о комментариях.

По словам собеседника в Альянсе, председатель Военного комитета НАТО созвал очередную встречу на уровне начальников штабов.

Другой представитель НАТО сообщил, что командующий Вооруженными силами Альянса Алексус Гринкевич проинформирует начальников штабов о результатах встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске, состоявшейся на прошлой неделе.