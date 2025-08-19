Reuters: Військові лідери НАТО зберуться 20 серпня, щоб обговорити Україну

Алексус Гринкевич (Фото: Командування США в Європі та Африці)

Військові лідери НАТО зустрінуться в середу, 20 серпня, щоб обговорити ситуацію в Україні. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на двох неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

Очікується, що військові лідери НАТО зустрінуться, щоб обговорити Україну та шляхи подальших дій.

Американський посадовець, який побажав залишитися анонімним, сказав, що голова Об'єднаного комітету начальників штабів, генерал Ден Кейн, як очікується, буде присутній на зустрічі віртуально, але плани все ще можуть змінитися. Пентагон не одразу відповів на запит про коментар.

За словами співрозмовника в Альянсі, голова Військового комітету НАТО скликав чергову зустріч на рівні начальників штабів.

Інший представник НАТО повідомив, що командувач Збройних сил Альянсу Алексус Гринкевич проінформує начальників штабів про результати зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці, що відбулася минулого тижня.