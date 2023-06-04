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Ревизия укрытий в Киеве: почти половина либо закрыты, либо непригодны

Цей матеріал також доступний українською
04.06.2023, 12:32
Ревизия укрытий в Киеве: почти половина либо закрыты, либо непригодны - Фото
Фото: Тетяна Павлушенко / LIGA.net

Президент Владимир Зеленский 2 июня поручил министру стратегических отраслей промышленности Александру Камышину провести ревизию укрытий в Киеве. В воскресенье, 4 июня, Камышин отчитался за первый день работы комиссии: 44% укрытий непригодны для использования или вообще закрыты.

"По состоянию на 8 утра сегодня проверено 1078 объектов. Из них половина не рабочих – не готовы к использованию или комиссия не смогла открыть", – говорится в Telegram Камышина.

Ревизия укрытий в Киеве: почти половина либо закрыты, либо непригодны

Министр признался, что скептически относится к таким результатам, потому что в субботу лично избирательно проверил ряд укрытий в Оболонском районе – большинство было закрыто. "А когда мы их открывали, то они оказались непригодными для использования", – говорится в сообщении.

"Но команда объяснила высокий процент открытых и готовых за первый день тем, что большинство проверенных укрытий за первый день были в школах, детсадах и больницах. А там ситуация немного лучше, чем в целом по городу", – заявил Камышин.

Андрей Водяный
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