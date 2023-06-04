RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Ревізія укриттів у Києві: майже половина або закриті, або непридатні

Этот материал также доступен на русском
04.06.2023, 12:32
Ревізія укриттів у Києві: майже половина або закриті, або непридатні - Фото
Фото: Тетяна Павлушенко / LIGA.net

Президент Володимир Зеленський 2 червня доручив міністру стратегічних галузей промисловості Олександру Камишіну провести ревізію укриттів у Києві. У неділю, 4 червня, Камишін відзвітував за перший день роботи комісії: 44% укриттів непридатні для використання або взагалі зачинені.

"Станом на 8 ранку сьогодні перевірено 1078 об’єктів. З них половина не робочих – не готові до використання або комісія не змогла відкрити", – йдеться в Telegram Камишіна.

Ревізія укриттів у Києві: майже половина або закриті, або непридатні

Міністр зізнався, що скептично ставиться до таких результатів, тому що у суботу особисто вибірково перевірив низку укриттів в Оболонському районі – більшість були закритими. "А коли ми їх таки відкривали, то вони виявлялись непридатними для використання", – йдеться в дописі.

"Та команда пояснила високий відсоток відкритих і готових за перший день тим, що більшість перевірених укриттів за перший день були в школах, дитсадках і лікарнях. А там ситуація трохи краща ніж загалом по місту", – заявив Камишін.

Андрій Водяний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
укриттякиївОлександр Камишінвійна
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 