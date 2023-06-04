Ревізія укриттів у Києві: майже половина або закриті, або непридатні

Президент Володимир Зеленський 2 червня доручив міністру стратегічних галузей промисловості Олександру Камишіну провести ревізію укриттів у Києві. У неділю, 4 червня, Камишін відзвітував за перший день роботи комісії: 44% укриттів непридатні для використання або взагалі зачинені.

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"Станом на 8 ранку сьогодні перевірено 1078 об’єктів. З них половина не робочих – не готові до використання або комісія не змогла відкрити", – йдеться в Telegram Камишіна.

Міністр зізнався, що скептично ставиться до таких результатів, тому що у суботу особисто вибірково перевірив низку укриттів в Оболонському районі – більшість були закритими. "А коли ми їх таки відкривали, то вони виявлялись непридатними для використання", – йдеться в дописі.

"Та команда пояснила високий відсоток відкритих і готових за перший день тим, що більшість перевірених укриттів за перший день були в школах, дитсадках і лікарнях. А там ситуація трохи краща ніж загалом по місту", – заявив Камишін.

Перевірка укриттів у Києві почалася після того, як від уламків збитої російської ракети біля закритого сховища загинули люди.

Поки що основним винуватцем призначили 62-річного сторожа, який не встиг відчинити укриття – його відправили в СІЗО. Ще троє підозрюваних – директор поліклініки, його заступник і перша заступниця голови Деснянської РДА – отримали домашні арешти.

Зеленський заявив, що укриття мають бути доступні цілодобово, це обов'язок місцевої влади.

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