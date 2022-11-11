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Резников назвал подрыв дамбы Каховской ГЭС "безумной" идеей, ядерный удар – "непрактичным"

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2022, 09:25
Резников назвал подрыв дамбы Каховской ГЭС
Алексей Резников (скриншот)

Министр обороны Алексей Резников назвал "безумной" идею, что Россия может взорвать массивную дамбу в Новой Каховке, чтобы устроить техногенную катастрофу замедлить контрнаступление Сил обороны Украины. Об этом он рассказал Reuters.

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По мнению главы Минобороны, такой шаг приведет к затоплению пока еще подконтрольных Кремлю территорий юга страны, а также перекроет россиянам в оккупированном Крыму доступ к пресной воде по Северо-Крымскому каналу.

"Если посмотрите на ландшафт в этом районе, то увидите, что западный берег представляет собой возвышенную местность, а восточный – более низкую. Это означает, что вода пойдет на восток от Днепра, и они поставят под риск свои же войска", – объяснил министр для западной аудитории.

Пропаганда РФ последние недели настойчиво твердит, что это ВСУ якобы хотят разрушить плотину. Для чего это Украине вообще, в России предпочитают не говорить, либо "объясняют", скрывая для своей целевой аудитории особенности ландшафта ниже ГЭС по Днепру.

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Об угрозе ядерного удара Резников сказал, что для России было бы "непрактично" прибегать к шагу, который может привести к ухудшению отношений и торговли с такими странами, как Индия и Китай.

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Євген Пилипенко
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Алексей Резников затопление война геополитика пропаганда ядерное оружие угроза подрыв новая каховка каховская гэс южный фронт
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