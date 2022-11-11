Резников назвал подрыв дамбы Каховской ГЭС "безумной" идеей, ядерный удар – "непрактичным"

Министр обороны Алексей Резников назвал "безумной" идею, что Россия может взорвать массивную дамбу в Новой Каховке, чтобы устроить техногенную катастрофу замедлить контрнаступление Сил обороны Украины. Об этом он рассказал Reuters.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По мнению главы Минобороны, такой шаг приведет к затоплению пока еще подконтрольных Кремлю территорий юга страны, а также перекроет россиянам в оккупированном Крыму доступ к пресной воде по Северо-Крымскому каналу.

"Если посмотрите на ландшафт в этом районе, то увидите, что западный берег представляет собой возвышенную местность, а восточный – более низкую. Это означает, что вода пойдет на восток от Днепра, и они поставят под риск свои же войска", – объяснил министр для западной аудитории.

Пропаганда РФ последние недели настойчиво твердит, что это ВСУ якобы хотят разрушить плотину. Для чего это Украине вообще, в России предпочитают не говорить, либо "объясняют", скрывая для своей целевой аудитории особенности ландшафта ниже ГЭС по Днепру.

Читайте также: "Подумайте, что с вами будет". Зеленский предостерег Москву от подрыва Каховской ГЭС

Об угрозе ядерного удара Резников сказал, что для России было бы "непрактично" прибегать к шагу, который может привести к ухудшению отношений и торговли с такими странами, как Индия и Китай.

20 октября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что если россияне подорвут дамбу Каховской ГЭС, – это приведет к катастрофе с большим количеством жертв, но и временно оккупированный Крым будет отрезан от водоснабжения.

8 ноября в Bloomberg написали, что США и Россия планируют возобновить переговоры по контролю над ядерным оружием.

Читайте также: "Волны в 5 метров не будет". Россия заминировала Каховскую ГЭС и дамбу: чем грозит подрыв

Євген Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.