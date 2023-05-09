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Резников о новом пакете помощи от США: Значительная инвестиция в мир и безопасность Европы

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2023, 22:12
Резников о новом пакете помощи от США: Значительная инвестиция в мир и безопасность Европы - Фото
Алексей Резников (фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Министр обороны Алексей Резников убежден, что новый пакет военной поддержки от США поможет Украине победить в войне, которую развязала Россия. Об этом он написал в своем Twitter.

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Чиновник отметил, что в День Европы Соединенные Штаты сделали "еще одну значительную инвестицию" в мир и безопасность европейского континента.

"Спасибо Ллойду Остину (главе Пентагона. – Ред.) и всем американцам. Артиллерийские боеприпасы, системы ПВО и многое другое помогут нам победить в этой битве", – подчеркнул Резников.

Новый пакет военной помощи для Украины на $1,2 млрд США объявили 9 мая 2023 года. Полный список вооружений обнародовало американское Минобороны.

  • 9 мая 2023 года The Washinghton Post написала, что Великобритания готовится отправить Украине ракеты большой дальности и подталкивает администрацию президента США Джо Байдена передать дальнобойное оружие.
  • В тот же день премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что вопрос поставки истребителей F-16 в Украину обсуждается со США, Великобританией и Данией.

Читайте также: Украина имеет все необходимое для успешного возвращения территорий во время контрнаступления – Блинкен

Олег Васьків
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Алексей Резников США война военная помощь
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