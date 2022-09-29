Резников о ядерной угрозе со стороны РФ: Можно нажать кнопку, но взорвется прямо там
Министр обороны Алексей Резников предположил, что состояние ядерного оружия в России может быть таким, что при попытке его применить оно может сработать на территории РФ. Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".
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Резников отметил, что риски применения Россией ядерного оружия "всегда есть".
"Имея такого соседа с ядерным потенциалом, всегда есть возможность, что он психанет. Насколько это в процентах? Я не берусь сказать. Остались ли у них носители? Да, остались", – сказал Резников.
Однако он выразил сомнение в качестве и состоянии российского ядерного потенциала.
"Однажды я общался со вторым президентом Леонидом Кучмой, который уже завершал передачу России ядерного оружия. Он напомнил, что даже если бы этот ядерный потенциал не отдали, в 1997 году у него истекал срок годности. Его все равно нужно было списывать и утилизировать. Мы его весь отдали в Россию, поэтому вопрос: а в каком состоянии этот хлам в России?" – сказал Резников.
"Поэтому можно нажать кнопку, но это может бахнуть прямо там", – добавил он.
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