Резников о ядерной угрозе со стороны РФ: Можно нажать кнопку, но взорвется прямо там

Министр обороны Алексей Резников предположил, что состояние ядерного оружия в России может быть таким, что при попытке его применить оно может сработать на территории РФ. Об этом он сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

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Резников отметил, что риски применения Россией ядерного оружия "всегда есть".

"Имея такого соседа с ядерным потенциалом, всегда есть возможность, что он психанет. Насколько это в процентах? Я не берусь сказать. Остались ли у них носители? Да, остались", – сказал Резников.

Однако он выразил сомнение в качестве и состоянии российского ядерного потенциала.

"Однажды я общался со вторым президентом Леонидом Кучмой, который уже завершал передачу России ядерного оружия. Он напомнил, что даже если бы этот ядерный потенциал не отдали, в 1997 году у него истекал срок годности. Его все равно нужно было списывать и утилизировать. Мы его весь отдали в Россию, поэтому вопрос: а в каком состоянии этот хлам в России?" – сказал Резников.

"Поэтому можно нажать кнопку, но это может бахнуть прямо там", – добавил он.

25 сентября советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США непосредственно, в частном порядке, на очень высоком уровне сообщили Кремлю, что любое применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для России, что Соединенные Штаты и их союзники будут отвечать решительно.

Fanancial Times сообщила, что в столицах западных стран разрабатывают планы на случай, если Путин предпримет шаги по реализации своих угроз ядерным ударом по Украине.

Официальные лица США считают, что один из самых эффективных способов изменить мнение российского диктатора Владимира Путина о возможности применения ядерного оружия против Украины — убедить главу КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендру Моди повлиять на него, пишет Politico.

Вадим Ребрина

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