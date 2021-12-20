Резников: Реинтеграция оккупированного Донбасса с ультиматумами Кремля невозможна

Реинтеграция временно оккупированной части Донбасса невозможна, если Кремль будет ставить ультиматумы о ее автономии или "очередном федеральном округе". Об этом заявил министр обороны Алексей Резников на брифинге со своей датской коллегой Трине Брамсен.

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Он заявил, что завершение война на Донбассе может произойти только политико-дипломатическим путем, а не агрессией. Однако Украина не пойдет на условия, которые будут угрожать ее территориальной целостности, подчеркнул министр.

"Если это будет ультиматум Кремля, что мы должны получить очередной федеральный округ или какую-то там автономию, то это невозможно", – сказал Резников.

По его словам, соцопросы показывают – 70% украинцев выступают за реинтеграцию оккупированных территорий на условиях, которые были до 2014 года.

"Это значит, что Украина – унитарная страна, и другого варианта нет", – сказал он.

По его словам, разрешение конфликта может быть только в такой последовательности:

1. Восстановление контроля между Украиной и РФ на границе;

2. Полное и тотальное разоружение на временно оккупированных территориях;

3. Демилитаризация – выведение российских и "незаконных фиксированных формирований";

4. Введение на Донбасс украинских правоохранителей;

5. Подготовка к местным выборам, когда будет понятно, что Копенгагенские стандарты ОБСЕ позволят проводить открытые и прозрачные выборы.

"Другого варианта быть не может", – подчеркнул министр.

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Марк Сировой

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