Резников: Реинтеграция оккупированного Донбасса с ультиматумами Кремля невозможна
Реинтеграция временно оккупированной части Донбасса невозможна, если Кремль будет ставить ультиматумы о ее автономии или "очередном федеральном округе". Об этом заявил министр обороны Алексей Резников на брифинге со своей датской коллегой Трине Брамсен.
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Он заявил, что завершение война на Донбассе может произойти только политико-дипломатическим путем, а не агрессией. Однако Украина не пойдет на условия, которые будут угрожать ее территориальной целостности, подчеркнул министр.
"Если это будет ультиматум Кремля, что мы должны получить очередной федеральный округ или какую-то там автономию, то это невозможно", – сказал Резников.
По его словам, соцопросы показывают – 70% украинцев выступают за реинтеграцию оккупированных территорий на условиях, которые были до 2014 года.
"Это значит, что Украина – унитарная страна, и другого варианта нет", – сказал он.
По его словам, разрешение конфликта может быть только в такой последовательности:
1. Восстановление контроля между Украиной и РФ на границе;
2. Полное и тотальное разоружение на временно оккупированных территориях;
3. Демилитаризация – выведение российских и "незаконных фиксированных формирований";
4. Введение на Донбасс украинских правоохранителей;
5. Подготовка к местным выборам, когда будет понятно, что Копенгагенские стандарты ОБСЕ позволят проводить открытые и прозрачные выборы.
"Другого варианта быть не может", – подчеркнул министр.
- Резников ранее заявлял, что на реинтеграцию временно оккупированной части Донбасса может понадобиться не менее 25 лет.
- Сейчас РФ требует отказаться от расширения НАТО на восток и от военного сотрудничества с Украиной. По данным разведки, Россия может готовить новое вторжение в Украину на январь. Запад грозит ей беспрецедентными санкциями в случае вторжения.
- В НАТО заявили, что не пойдут на компромиссы по вопросу членства в Альянсе. РФ в ответ угрожает "военными шагами".
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