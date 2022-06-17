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Резников: Россияне планировали захватить Киев за 12 часов

Цей матеріал також доступний українською
17.06.2022, 18:34
Резников: Россияне планировали захватить Киев за 12 часов - Фото
Алексей Резников (фото - Facebook)

Военные планы России предусматривали взятие Киева уже через 12 часов после начала вторжения. Об этом министр обороны Алексей Резников рассказал в интервью CNN.

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Резников сказал журналисту Мэтью Чансу, что по документам, которые были обнаружены у ликвидированного российского офицера, Кремль планировал уже через 12 часов после начала вторжения полностью контролировать правительственный квартал Киева – здание правительства, Офис президента, Верховную Раду. 

"Они были полностью уверены, что уже через 72 часа, например, президент будет эвакуирован", – сказал министр обороны.

На замечание журналиста, что сейчас эти планы выглядят "наивными", Резников ответил, что в таком случае "наши партнеры в столицах других стран тоже были "наивны", потому что говорили нам, что вторжение неизбежно, и что мы будем разбиты всего за 72 часа".

Далее Резников говорит в интервью, что американский коллега Ллойд Остин и британский министр обороны Бен Уоллес заверили его, что "никогда не остановятся" в предоставлении помощи Украине.  

"Мы намерены освободить всю нашу территорию", – заявил далее Резников.

На уточняющий вопрос, имеет ли он в виду и оккупированный Крым, Резников ответил, что да, и это совершенно естественно, поскольку Крым – это тоже территория Украины.

"Мы будем продвигаться шаг за шагом. Первая стадия – стабилизация. Вторая стадия – оттеснять русских до линии разграничения на 24 февраля. И третья стадия – мы будем решать с нашими партнерами, как освобождать все остальные наши территории, включая Крым".    

  • 17 июня Резников написал после визита в Брюссель: западные партнеры подтвердили, что Украина является членом семьи "НАТО де-факто".

Читайте также: Резников назвал цель Украины в войне: Захватывать территории России не собираемся

Сергей Бережной
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Алексей Резников деоккупация вторжение
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