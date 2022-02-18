Резников уверяет: угроз для граждан нет, разведка работает, Украина видит все у границ

В ближайшее время гражданам Украины в целом по всей стране ничего не угрожает, за исключением жителей оккупированных территорий Донбасса, где подконтрольные России боевики уже вторые сутки ведут обстрелы. Украина регулярно получает данные от разведок партнеров, и обстановка тщательно мониторится. Об этом сказал министр обороны Алексей Резников сегодня, 18 февраля, на часе вопросов к правительству в Верховной Раде.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Резников подчеркнул, что своими обстрелами оккупанты подвергают опасности гражданское население – "вот там угроза является реальной".

Глава Минобороны отметил, что Украина получает данные от западных разведок на регулярной основе.

"Кстати, вы можете наблюдать, как беспрерывно летают беспилотные летательные аппараты над Украиной – на флайрадаре можете посмотреть (Flightradar24). С 2018 года есть прямое соглашение между министерства обороны Украины и США о разрешении, поэтому мы видим все, что происходит у наших границ, и сравниваем данные наших партнеров с данными нашей разведки, сопоставляем их на постоянной основе в режиме реального времени", – отметил Резников.

LIGA.net ведет хронику об актуальных событиях в связи с российской агрессией и угрозой вторжения.

ведет хронику об актуальных событиях в связи с российской агрессией и угрозой вторжения. По словам Резникова, Россия разместила у границ около 140 000 своих военных, но на данный момент РФ не создала ни одной ударно-наступательной группировки, которые необходимы для полномасштабного вторжения.

17 февраля оккупанты усилили обстрелы на Донбассе, под огонь попали и гражданские объекты, в частности детский сад в Станице Луганской. Трое гражданских получили контузии.

Читайте также: Резников: Провокации РФ не прекратятся – готовят обоснования для признания террористов

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.