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Резников уверяет: угроз для граждан нет, разведка работает, Украина видит все у границ

Цей матеріал також доступний українською
18.02.2022, 13:24
Резников уверяет: угроз для граждан нет, разведка работает, Украина видит все у границ - Фото
Алексей Резников (Фото: пресс-служба Верховной Рады)

В ближайшее время гражданам Украины в целом по всей стране ничего не угрожает, за исключением жителей оккупированных территорий Донбасса, где подконтрольные России боевики уже вторые сутки ведут обстрелы. Украина регулярно получает данные от разведок партнеров, и обстановка тщательно мониторится. Об этом сказал министр обороны Алексей Резников сегодня, 18 февраля, на часе вопросов к правительству в Верховной Раде.

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Резников подчеркнул, что своими обстрелами оккупанты подвергают опасности гражданское население – "вот там угроза является реальной".

Глава Минобороны отметил, что Украина получает данные от западных разведок на регулярной основе.

"Кстати, вы можете наблюдать, как беспрерывно летают беспилотные летательные аппараты над Украиной – на флайрадаре можете посмотреть (Flightradar24). С 2018 года есть прямое соглашение между министерства обороны Украины и США о разрешении, поэтому мы видим все, что происходит у наших границ, и сравниваем данные наших партнеров с данными нашей разведки, сопоставляем их на постоянной основе в режиме реального времени", – отметил Резников.

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Оксана Житнюк
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