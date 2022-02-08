Резников: Вооружения уже больше, чем потенциальных мишеней. Но небо защищено неидеально

У Вооруженных Сил Украины сейчас больше вооружения, чем потенциальных "мишеней". Противовоздушная оборона в стране "неидеальна", но высадка российских десантников будет невозможна. Об этом сказал министр обороны Алексей Резников в эфире программы Свобода слова на ICTV.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Министр отметил, что у Украины есть те же комплексы противовоздушной обороны, что и у РФ – они стоят на вооружении, и украинское небо защищено, но "неидеально", так как Россия наращивает системы поражения, в том числе в оккупированном Крыму.

"Идеального прикрытия нет, мы над этим работаем", – сказал министр.

Тем не менее, по словам Резникова, у Украины есть легкие комплексы, которые позволяют в том числе сбивать воздушные цели, потому высадка российского десанта в Украине будет невозможна. Бомбардировку крылатыми ракетами со стороны РФ Резников считает нереалистичным сценарием, потому что "они мечтают, чтобы их здесь цветами встречали на улице".

Министр также сообщил, что США дали разрешения на поставки "очень интересных вещей" странами Балтии в Украину. Он анонсировал, что скоро Украина получит то, "о чем мы давно мечтали, что давно просили, а нам когда-то сказали, что это не возможно".

"Поверьте, очень мощно себя сегодня чувствуют ВСУ, и количество средств поражения уже больше, чем потенциальных мишеней", – сказал глава Минобороны.

Комментируя отказ Германии поставлять летальное оружие Украине, Резников выразил надежду, что 5000 касок – это "первые ласточки". Он сообщил, что Украина передала ФРГ список того, в чем заинтересованы ВСУ.

На фоне агрессии РФ и угрозы нового вторжения Украине решили оказать военную помощь США, Великобритания, Канада, Эстония, Польша, Литва, Латвия.

Формируются подразделения теробороны: украинцы тренируются давать отпор врагу в случае вторжения.

Читайте также: Кулеба и Бербок обсудили поставки оружия из Германии. Кулеба говорит – есть проект решения

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.