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Резников: Я не вижу вариантов, кроме капитуляции России. Мы не верим им и не будем верить

Цей матеріал також доступний українською
10.09.2022, 09:44
Резников: Я не вижу вариантов, кроме капитуляции России. Мы не верим им и не будем верить - Фото
Алексей Резников (Фото: скриншот с видео)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что не видит вариантов окончания войны, которые не предусматривают капитуляции России. Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.

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По его словам, он не видит другой реальности после Бучи, Гостомеля, Мариуполя и жертв, которые понесла Украина в ходе войны с Россией.

"Единственный вариант — Украина возвращается к международно признанным границам 1991 года с Крымом, Донецком и Луганском. Модель, переходный период — это все детали, но реальным финалом будет полное восстановление суверенитета и территориальной целостности, другого украинское общество не воспримет, как и парламент, который является зеркалом общества", — сказал министр.

Он отметил, что не может представить сценарий, при котором Украина может сдаться. 

Резников заявил, что Украина не верит россиянам и не будет верить им, кто бы не возглавлял Кремль после диктатора Владимира Путина, а поэтому гарантией может стать архитектура безопасности, подкрепленная США, Евросоюзом и Турцией. 

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Дмитро Гриниченко
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Алексей Резников война капитуляция переговоры с россией
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