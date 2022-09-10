Резников: Я не вижу вариантов, кроме капитуляции России. Мы не верим им и не будем верить

Министр обороны Алексей Резников заявил, что не видит вариантов окончания войны, которые не предусматривают капитуляции России. Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, он не видит другой реальности после Бучи, Гостомеля, Мариуполя и жертв, которые понесла Украина в ходе войны с Россией.

"Единственный вариант — Украина возвращается к международно признанным границам 1991 года с Крымом, Донецком и Луганском. Модель, переходный период — это все детали, но реальным финалом будет полное восстановление суверенитета и территориальной целостности, другого украинское общество не воспримет, как и парламент, который является зеркалом общества", — сказал министр.

Он отметил, что не может представить сценарий, при котором Украина может сдаться.

Резников заявил, что Украина не верит россиянам и не будет верить им, кто бы не возглавлял Кремль после диктатора Владимира Путина, а поэтому гарантией может стать архитектура безопасности, подкрепленная США, Евросоюзом и Турцией.

Читайте также: Зеленская ответила на письмо основателя Pink Floyd Уотерса, который призвал капитулировать

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.