Резников: Я не вижу вариантов, кроме капитуляции России. Мы не верим им и не будем верить
Министр обороны Алексей Резников заявил, что не видит вариантов окончания войны, которые не предусматривают капитуляции России. Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.
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По его словам, он не видит другой реальности после Бучи, Гостомеля, Мариуполя и жертв, которые понесла Украина в ходе войны с Россией.
"Единственный вариант — Украина возвращается к международно признанным границам 1991 года с Крымом, Донецком и Луганском. Модель, переходный период — это все детали, но реальным финалом будет полное восстановление суверенитета и территориальной целостности, другого украинское общество не воспримет, как и парламент, который является зеркалом общества", — сказал министр.
Он отметил, что не может представить сценарий, при котором Украина может сдаться.
Резников заявил, что Украина не верит россиянам и не будет верить им, кто бы не возглавлял Кремль после диктатора Владимира Путина, а поэтому гарантией может стать архитектура безопасности, подкрепленная США, Евросоюзом и Турцией.
- Министр получал ультиматум от главы Минобороны РФ и военного преступника Сергея Шойгу с предложением капитулировать 24 февраля, который ему передал беларусский визави Виктор Хренин — в ответ Резников заявил, что примет только российскую капитуляцию.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что Россия не пойдет на реальные переговоры, пока не потерпит военное поражение в Украине.
- Президент Владимир Зеленский считает, что "ключевого момента" для переговоров с Россией сейчас нет, так как оккупанты все хотят решать силой.
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