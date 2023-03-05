Президент Владимир Зеленский попросил министра обороны Алексея Резникова "вернуться" к реформам, отложенным из-за полномасштабного вторжения России. Об этом Резников заявил в интервью LIGA.net, которое выйдет завтра, 6 марта.

Он подтвердил, что у него был разговор с президентом после ряда медийных скандалов вокруг министерства.

"Он (Зеленский – ред.) честно сказал: "Алексей, напряжение понятно, но реформы, о которых мы с тобой договаривались во время первой беседы (когда он предложил мне эту должность), никто не отменял. Ты оставил понятные приоритеты, но ты их слишком далеко отложил. Возвращайся к ним", – передает Резников главное содержание разговора с президентом.

По его мнению, Зеленский продолжает доверять ему: "Я это не просто вижу, а чувствую".

"Мне всегда было с президентом комфортно и комфортно, – уверяет Резников. – У нас есть договоренность еще с февраля 2020 года, когда я получил предложение зайти на министерство реинтеграции, что я в команде, но так будет, пока нам обоим комфортно. Потеря доверия – это самое худшее, что может произойти. Нет смысла продолжать".

Читайте и смотрите интервью с Алексеем Резниковым уже завтра, 6 марта, на LIGA.net

После скандала с продуктами для ВСУ из Минобороны были уволены два чиновника, которые отвечали за закупки.

По результатам проведенных в 2022 году внутренних аудитов 621 чиновник Минобороны и ВСУ были привлечены к ответственности, заявил Резников.

Из Минобороны уволили двух заместителей Резникова, первым заместителем министра обороны стал Герой Украины Александр Павлюк.

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Юрій Смірнов

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