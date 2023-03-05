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Новости | Резников: Зеленский продолжает мне доверять. Мне с ним комфортно

Цей матеріал також доступний українською
05.03.2023, 12:32
Резников: Зеленский продолжает мне доверять. Мне с ним комфортно - Фото
Алексей Резников (фото – Валентина Полищук/LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский попросил министра обороны Алексея Резникова "вернуться" к реформам, отложенным из-за полномасштабного вторжения России. Об этом Резников заявил в интервью LIGA.net, которое выйдет завтра, 6 марта.

Он подтвердил, что у него был разговор с президентом после ряда медийных скандалов вокруг министерства.

"Он (Зеленский – ред.) честно сказал: "Алексей, напряжение понятно, но реформы, о которых мы с тобой договаривались во время первой беседы (когда он предложил мне эту должность), никто не отменял. Ты оставил понятные приоритеты, но ты их слишком далеко отложил. Возвращайся к ним", – передает Резников главное содержание разговора с президентом.

По его мнению, Зеленский продолжает доверять ему: "Я это не просто вижу, а чувствую".

"Мне всегда было с президентом комфортно и комфортно, – уверяет Резников. – У нас есть договоренность еще с февраля 2020 года, когда я получил предложение зайти на министерство реинтеграции, что я в команде, но так будет, пока нам обоим комфортно. Потеря доверия – это самое худшее, что может произойти. Нет смысла продолжать".

Читайте и смотрите интервью с Алексеем Резниковым уже завтра, 6 марта, на LIGA.net

СПРАВКА. 5 февраля 2023 года глава фракции Слуга народа Давид Арахамия подтвердил планы провести перестановки в правительстве. По его словам, Резников якобы должен был получить должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а его нынешнюю должность в МО занять глава ГУР Буданов. Уже 6 февраля Арахамия заявил, что все остаются на своих местах. При чем Резников заверил, что ему никто не предлагал другой министерский пост.

Читайте также: От сакральной жертвы к победителю: история "отставки" Резникова. Спойлер: это не конец

Юрій Смірнов
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Алексей Резников Владимир Зеленский минобороны
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