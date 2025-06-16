РФ атакует энергетику Украины, пока внимание мира приковано к Ближнему Востоку – Сибига
Россия планирует атаковать украинскую энергетику, пока внимание всего мира сосредоточено на эскалации конфликта между Израилем и Ираном. Об этом в социальной сети X сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.
По его словам, российский удар по городу Кременчуг в ночь на 15 июня является частью кампании РФ по бомбардировке украинской гражданской энергетической инфраструктуры.
"Москва намерена атаковать энергосистему Украины, пока внимание всего мира сосредоточено на Ближнем Востоке", – написал глава МИД.
Он отметил, что это особенно цинично, учитывая постоянные попытки российского диктатора Владимира Путина имитировать конструктивное отношение к мирным усилиям США.
"На самом деле он демонстрирует полное их игнорирование, усиливая террор против Украины. Вместо российских ударов по украинской энергетике, стратегия наших партнеров должна заключаться в том, чтобы сильно ударить по российской энергетике разрушительными санкциями", — акцентировал Сибига.
Министр заявил, что необходимо ограничение цены на нефть в $30, новые ограничения на "теневой флот" и его капитанов, а также другие энергетические санкции.
"Ударьте по Путину там, где это больно – это будет способствовать, а не будет препятствовать мирному процессу", – резюмировал он.
- В ночь на 15 июня Россия совершила массированную атаку на Кременчуг Полтавской области с использованием ракет и беспилотников.
- Полтавская ОВА сообщила, что под удар попали объекты энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры.