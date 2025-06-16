РФ атакует энергетику Украины, пока внимание мира приковано к Ближнему Востоку – Сибига

Глава МИД в очередной раз призвал ввести новые санкции против российского энергетического сектора

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Россия планирует атаковать украинскую энергетику, пока внимание всего мира сосредоточено на эскалации конфликта между Израилем и Ираном. Об этом в социальной сети X сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

По его словам, российский удар по городу Кременчуг в ночь на 15 июня является частью кампании РФ по бомбардировке украинской гражданской энергетической инфраструктуры.

Читайте также Иран никогда не был таким слабым

"Москва намерена атаковать энергосистему Украины, пока внимание всего мира сосредоточено на Ближнем Востоке", – написал глава МИД.

Он отметил, что это особенно цинично, учитывая постоянные попытки российского диктатора Владимира Путина имитировать конструктивное отношение к мирным усилиям США.

"На самом деле он демонстрирует полное их игнорирование, усиливая террор против Украины. Вместо российских ударов по украинской энергетике, стратегия наших партнеров должна заключаться в том, чтобы сильно ударить по российской энергетике разрушительными санкциями", — акцентировал Сибига.

Министр заявил, что необходимо ограничение цены на нефть в $30, новые ограничения на "теневой флот" и его капитанов, а также другие энергетические санкции.

"Ударьте по Путину там, где это больно – это будет способствовать, а не будет препятствовать мирному процессу", – резюмировал он.

В ночь на 15 июня Россия совершила массированную атаку на Кременчуг Полтавской области с использованием ракет и беспилотников.

Полтавская ОВА сообщила, что под удар попали объекты энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры.