РФ планує атакувати енергетику України, поки увага світу зосереджена на Близькому Сході – Сибіга

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Росія планує атакувати українську енергетику, поки увага всього світу зосереджена на ескалації конфлікту між Ізраїлем та Іраном. Про це в соціальній мережі X повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За його словами, російський удар по місту Кременчук у ніч проти 15 червня є частиною кампанії РФ з бомбардування української цивільної енергетичної інфраструктури.

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"Москва має намір атакувати енергосистему України, поки увага всього світу зосереджена на Близькому Сході", – написав глава МЗС.

Він зазначив, що це особливо цинічно, враховуючи постійні спроби російського диктатора Володимира Путіна імітувати конструктивне ставлення до мирних зусиль США.

"Насправді він демонструє повне ігнорування їх, посилюючи терор проти України. Замість російських ударів по українській енергетиці, стратегія наших партнерів повинна полягати в тому, щоб сильно вдарити по російській енергетиці руйнівними санкціями", – акцентував Сибіга.

Міністр заявив, що потрібне обмеження ціни на нафту в $30, нові обмеження на "тіньовий флот" та його капітанів, а також інші енергетичні санкції.

"Вдарте по Путіну там, де це боляче – це сприятиме, а не перешкоджатиме мирному процесу", – резюмував він.

У ніч проти 15 червня Росія здійснила масовану атаку на Кременчук Полтавської області з використанням ракет і безпілотників.

Полтавська ОВА повідомила, що під удар потрапили обʼєкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури.