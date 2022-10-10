РФ бьет по Украине с Каспийского моря, Крыма, Беларуси и Нижнего Новгорода — Минобороны
Российские оккупанты обстреливают ракетами Украину с Каспийского моря, Крыма, Беларуси и Нижнего Новгорода, зафиксированы прилеты в восьми городах. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
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По ее словам, данные Генштаба свидетельствуют о том, что в период между 06:20 и 11:43 Россия нанесла ракетные и ракетно-авиационные удары по Украине с районов Каспийского моря и Нижнего Новгорода по Киеву, Львову, Прилукам, Хмельницкому, Днепру, Нежину, Житомиру и Харькову.
Предварительная информация — выпущено более 83 ракет, данные уточняются. Также противник нанес авиаудары дронами-камикадзе Shahed-136 с территории Беларуси и Крыма.
Она отметила, что Вооруженные Силы Украины сбили 43 ракеты, данные уточняются.
- Армия РФ сегодня утром ударила по центру Киева. Взрывы в столице продолжаются.
- Президент Владимир Зеленский показал последствия ракетного удара российских оккупантов по центру Киева.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал российского диктатора Владимира Путина "террористом, который разговаривает ракетами".
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что после массированных ударов РФ по Украине не может быть никаких разговоров о переговорах.
- Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный заявил, что армия РФ 10 октября уже выпустила по Украине 75 ракет, 41 из которых удалось сбить противовоздушной обороне.
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