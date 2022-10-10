РФ бьет по Украине с Каспийского моря, Крыма, Беларуси и Нижнего Новгорода — Минобороны

Российские оккупанты обстреливают ракетами Украину с Каспийского моря, Крыма, Беларуси и Нижнего Новгорода, зафиксированы прилеты в восьми городах. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По ее словам, данные Генштаба свидетельствуют о том, что в период между 06:20 и 11:43 Россия нанесла ракетные и ракетно-авиационные удары по Украине с районов Каспийского моря и Нижнего Новгорода по Киеву, Львову, Прилукам, Хмельницкому, Днепру, Нежину, Житомиру и Харькову.

Предварительная информация — выпущено более 83 ракет, данные уточняются. Также противник нанес авиаудары дронами-камикадзе Shahed-136 с территории Беларуси и Крыма.

Она отметила, что Вооруженные Силы Украины сбили 43 ракеты, данные уточняются.

Читайте также: Россия массировано бьет ракетами по Украине: взрывы в Днепре, работа ПВО на Западе

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.