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РФ бьет по Украине с Каспийского моря, Крыма, Беларуси и Нижнего Новгорода — Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
10.10.2022, 11:53
РФ бьет по Украине с Каспийского моря, Крыма, Беларуси и Нижнего Новгорода — Минобороны - Фото
Анна Маляр (Фото: Ukrinform)

Российские оккупанты обстреливают ракетами Украину с Каспийского моря, Крыма, Беларуси и Нижнего Новгорода, зафиксированы прилеты в восьми городах. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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По ее словам, данные Генштаба свидетельствуют о том, что в период между 06:20 и 11:43 Россия нанесла ракетные и ракетно-авиационные удары по Украине с районов Каспийского моря и Нижнего Новгорода по Киеву, Львову, Прилукам, Хмельницкому, Днепру, Нежину, Житомиру и Харькову. 

Предварительная информация — выпущено более 83 ракет, данные уточняются. Также противник нанес авиаудары дронами-камикадзе Shahed-136 с территории Беларуси и Крыма. 

Она отметила, что Вооруженные Силы Украины сбили 43 ракеты, данные уточняются. 

Читайте также: Россия массировано бьет ракетами по Украине: взрывы в Днепре, работа ПВО на Западе 

Дмитро Гриниченко
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ракетные удары война минобороны Анна Маляр
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