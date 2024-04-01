РФ бьет по Змеиному авиацией. Гуменюк: Пытаются показывать превосходство хотя бы в воздухе

По словам Гуменюк, это свидетельствует о попытках сорвать функционирование навигационного коридора

Остров Змеиный (Фото: Википедия)

Российская армия пытается наносить ракетные удары по острову Змеиный из авиации, поскольку враг не может контролировать северо-западную часть Черного моря корабельно-катерным составом, а потому – пытается демонстрировать свое господство хотя бы в воздухе. Об этом в Медиацентре Украина заявила пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

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По ее словам, россияне неоднократно пытались выпускать управляемые авиационные ракеты по острову или проводить разведку с помощью самолетов тактической авиации, однако эти попытки не имели успеха.

Гуменюк рассказала, что враг пытается время от времени демонстрировать свое господство хотя бы в воздухе.

"Были случаи, когда самолетами тактической авиации они проводили там и разведку, и попытки направить туда управляемые авиационные ракеты, которые не имели успеха, как правило, теряли боевую способность еще над акваторией моря", – отметила она.

По ее словам, это свидетельствует о попытках сорвать функционирование навигационного коридора, ведь вокруг острова проходят рекомендованные морские пути.

Ночью 29 марта в Украине была объявлена воздушная тревога: российские войска запустили "Кинжалы" и крылатые ракеты из Ту-95МС. В результате польские военные сообщили о взлете авиации.

В результате атаки повреждены тепловые и гидроэлектростанции в центре и на западе страны. В Черкасской области оккупанты нанесли ракетный удар по объекту энергетической инфраструктуры. Также из-за российской атаки поврежден детский лагерь и дома в Хмельницкой области.

Президент Зеленский заявил, что целями российских захватчиков стали Каневская и Днестровская гидроэлектростанции, РФ хочет повторения экологической катастрофы Каховской ГЭС.

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