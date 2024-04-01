Росія б'є по Зміїному авіацією. Гуменюк: Намагаються демонструвати панування хоча б у повітрі

За словами Гуменюк, це свідчить про спроби зірвати функціонування навігаційного коридору

Острів Зміїний (Фото: Вікіпедія)

Російська армія намагається завдавати ракетних ударів по острову Зміїний з авіації, оскільки ворог не може контролювати північно-західну частину Чорного моря корабельно-катерним складом, а тому – намагається демонструвати своє панування хоча б у повітрі. Про це в Медіацентрі Україна заявила речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

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За її словами, росіяни неодноразово намагалися випускати керовані авіаційні ракети по острову чи проводити розвідку за допомогою літаків тактичної авіації, однак ці спроби не мали успіху.

Гуменюк розповіла, що ворог намагається час від часу демонструвати своє панування хоча б у повітрі.

"Були випадки, коли літаками тактичної авіації вони проводили там і розвідку, і намагання спрямувати туди керовані авіаційні ракети, які не мали успіху, як правило, втрачали бойову спроможність ще над акваторією моря", – зауважила вона.

За її словами, це свідчить про спроби зірвати функціонування навігаційного коридору, адже навколо острова проходять рекомендовані морські шляхи.

Вночі 29 березня в Україні була оголошена повітряна тривога: російські війська запустили "Кинджали" та крилаті ракети з Ту-95МС. Внаслідок цього польські військові повідомили про зліт авіації.

Унаслідок атаки пошкоджено теплові та гідроелектростанції в центрі та на заході країни. На Черкащині окупанти завдали ракетного удару по об'єкту енергетичної інфраструктури. Також через російську атаку пошкоджено дитячий табір та будинки на Хмельниччині.

Президент Зеленський заявив, що цілями російських загарбників стали Канівська та Дністровська гідроелектростанції, РФ хоче повторення екологічної катастрофи Каховської ГЕС.

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