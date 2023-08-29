РФ бросает против контрнаступления элитные силы, их деградация навредит оккупантам – ISW

Части почти всех формирований воздушно-десантных войск РФ действуют в районах, где украинские силы проводят контрнаступательные действия. Деградация российских относительно элитных сил может ослабить способность оккупантов поддерживать сложные оборонительные операции и " почти наверняка " помешает любому намерению РФ восстановить масштабные наступательные операции. Об этом сообщает вашингтонский Институт изучения войны (ISW).

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Согласно геолокированным фотографиям, военное командование РФ развернуло подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии для усиления российских позиций вблизи Работиного.

ISW предполагает, что их перебросили из Кременной в Луганской области.

По данным института, части почти всех российских формирований ВДВ действуют в районах, где украинские силы проводят контрнаступательные операции.

Такая передислокация под Роботино дополнительно свидетельствует, что силы РФ могут использовать относительно элитные подразделения для усиления критических участков линии фронта.

ISW пишет, что ранее РФ передислоцировало 7-ю гвардейскую горную дивизию ВДВ из Херсонской области для поддержки обороны России на востоке и западе Запорожской области, а другие силы ВДВ перебросили из Луганской области для обороны от украинских контрнаступлений на флангах Бахмута.

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Исследователи отмечают, что военное командование РФ постоянно полагалось на формирование ВДВ и как наступательную, и как оборонительную силу, однако они, вероятно, деградировали со своего высокого оперативного темпа.

В ISW пришли к выводу, что деградация этих сил может ослабить способность РФ поддерживать сложные оборонительные операции и "почти наверняка" помешает любому намерению России возобновить масштабные наступательные операции.

Такие операции в основном полагаются на относительно элитную пехоту, которой России сейчас не хватает, заключает институт.

Командующий российскими воздушно-десантными войсками Михаил Теплинский озвучил якобы количество раненых российских десантников. Впоследствии видео убрали из ресурсов Минобороны окупантов.

Разведка Великобритании сообщила, что, учитывая эти данные, РФ потеряла убитыми и ранеными по меньшей мере половину десантников, отправленных в Украину.

29 августа командующий ОСУВ "Таврия" сообщил, что Силы обороны имеют продвижение на Таврическом направлении на юге, защитники отвергают оккупантов.

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