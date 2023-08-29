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РФ кидає проти контрнаступу елітні сили, їх деградація нашкодить окупантам – ISW

Этот материал также доступен на русском
29.08.2023, 19:40
РФ кидає проти контрнаступу елітні сили, їх деградація нашкодить окупантам – ISW - Фото
Російський окупант (фото: ресурс окупантів)

Частини майже всіх формувань повітряно-десантних військ РФ діють у районах, де українські сили проводять контрнаступальні дії. Деградація російських відносно елітних сил може послабити здатність окупантів підтримувати складні оборонні операції та "майже напевно" завадить будь-якому наміру РФ відновити масштабні наступальні операції. Про це повідомляє вашингтонський Інститут вивчення війни (ISW).

Згідно з геолокованими світлинами, військове командування РФ розгорнуло підрозділи 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії для посилення російських позицій поблизу Роботино.

ISW припускає, що їх перекинули з району Кремінної на Луганщині.

За даними інституту, частини майже всіх російських формувань ВДВ діють у районах, де українські сили проводять контрнаступальні операції.

Така передислокація під Роботино додатково свідчить про те, що сили РФ можуть використовувати доволі елітні підрозділи для посилення критичних ділянок лінії фронту.

ISW пише, що раніше РФ передислокувала 7-му гвардійську гірську дивізію ВДВ з Херсонщини для підтримки оборони Росії на сході та заході Запорізької області, а інші сили ВДВ перекинули з Луганщини для оборони від українських контрнаступів на флангах Бахмута.

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Дослідники зауважують, що військове командування РФ постійно покладалося на формування ВДВ і як наступальну, і як оборонну силу, проте вони, ймовірно, деградували зі свого високого оперативного темпу.

У ISW дійшли висновку, що деградація цих сил може послабити здатність РФ підтримувати складні оборонні операції та "майже напевно" завадить будь-якому наміру Росії відновити масштабні наступальні операції.

Такі операції загалом покладаються на доволі елітну піхоту, якої Росії зараз не вистачає, підсумовує інститут.

  • Командувач російських повітряно-десантних військ Михайло Теплинський озвучив нібито кількість поранених російських десантників. Згодом відео прибрали з ресурсів міноборони окупантів.

  • Розвідка Великої Британії повідомила, що, враховуючи ці дані, РФ втратила вбитими та пораненими принаймні половину десантників, відправлених в Україну.

  • 29 серпня командувач ОСУВ "Таврія" повідомив, що Сили оборони мають просування на Таврійському напрямку на півдні, захисники відкидають окупантів.

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Артем Джеріпа
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