РФ говорит о готовности воевать дальше. Сибига заявил, что это "пощечина" тем, кто за мир

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Постоянный представитель России в Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что Москва готова воевать против Украины "столько, сколько понадобится". Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что такие заявления представителей РФ – "пощечина" тем, кто выступает за мир.

"Сегодня настал момент, когда всем необходимо сделать выбор. Мы сделали его в 2022 году и своих земляков, российских людей в беде не бросим. Если потребуется, будем воевать ради этого столько, сколько нужно", – сказал Небензя.

Он еще раз повторил главный российский нарратив, что Москва "больше никогда не допустит ни одного антироссийского, неонацистского образования в зоне нашего соседства".

Реагируя на это, Сибига заявил, что когда весь мир настаивает на том, что пора немедленно прекратить убийства и начать содержательную дипломатию, Россия использует самые высокие дипломатические площадки, чтобы извергать "такую воинственную риторику".

"Это пощечина России всем, кто выступает за мир. Не только Украине, но и Соединенным Штатам, европейским странам, Китаю, Бразилии и другим", – добавил он.

Глава украинского МИД призвал мир отреагировать на дерзкие заявления страны-агрессора, ставящие под угрозу мирный процесс.

"Настаиваем, что давление на Москву должно быть усилено уже сейчас. Они не понимают нормального отношения или дипломатического языка; пора говорить с ними на языке санкций и усиления поддержки Украины", – подытожил Сибига.