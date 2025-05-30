РФ говорит о готовности воевать дальше. Сибига заявил, что это "пощечина" тем, кто за мир
Постоянный представитель России в Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что Москва готова воевать против Украины "столько, сколько понадобится". Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что такие заявления представителей РФ – "пощечина" тем, кто выступает за мир.
"Сегодня настал момент, когда всем необходимо сделать выбор. Мы сделали его в 2022 году и своих земляков, российских людей в беде не бросим. Если потребуется, будем воевать ради этого столько, сколько нужно", – сказал Небензя.
Он еще раз повторил главный российский нарратив, что Москва "больше никогда не допустит ни одного антироссийского, неонацистского образования в зоне нашего соседства".
Реагируя на это, Сибига заявил, что когда весь мир настаивает на том, что пора немедленно прекратить убийства и начать содержательную дипломатию, Россия использует самые высокие дипломатические площадки, чтобы извергать "такую воинственную риторику".
"Это пощечина России всем, кто выступает за мир. Не только Украине, но и Соединенным Штатам, европейским странам, Китаю, Бразилии и другим", – добавил он.
Глава украинского МИД призвал мир отреагировать на дерзкие заявления страны-агрессора, ставящие под угрозу мирный процесс.
"Настаиваем, что давление на Москву должно быть усилено уже сейчас. Они не понимают нормального отношения или дипломатического языка; пора говорить с ними на языке санкций и усиления поддержки Украины", – подытожил Сибига.
- Кремль обещал представить "меморандум" со своим видением шагов к прекращению огня сразу после завершившегося 25 мая большого обмена пленными, но до сих пор этого не сделал. Между тем Киев уже передал Москве свой документ.
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- 30 мая руководитель Офиса президента Андрей Ермак говорил, что Украина готова поехать на переговоры с Россией в Стамбул на следующей неделе, но Киеву важно получить "меморандум" от Москвы.
- Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков утверждает, что российская делегация уже направляется в Стамбул на второй раунд переговоров с Украиной. Москва обещает обсудить там с Киевом так называемый меморандум – видение завершения войны.