Росія в ООН каже про готовність воювати далі. Сибіга заявив, що це "ляпас" тим, хто за мир

Глава українського МЗС закликав світ відреагувати на зухвалі заяви країни-агресора, які ставлять під загрозу мирний процес

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Постійний представник Росії в Організації Об'єднаних Націй Василь Небензя заявив, що Москва готова воювати проти України "стільки, скільки знадобиться". Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що такі заяви представників РФ – "ляпас" тим, хто виступає за мир.

"Сьогодні настав момент, коли всім необхідно зробити вибір. Ми зробили його у 2022 році й своїх земляків, російських людей в біді не кинемо. Якщо буде потрібно, будемо воювати заради цього стільки, скільки потрібно", – сказав Небензя.

Він вкотре повторив головний російський наратив, що Москва "більше ніколи не допустить жодного антиросійського, неонацистського утворення у зоні нашого сусідства".

Реагуючи на це, Сибіга заявив, що коли весь світ наполягає на тому, що час негайно припинити вбивства та розпочати змістовну дипломатію, Росія використовує найвищі дипломатичні майданчики, щоб вивергати "таку войовничу риторику".

"Це ляпас Росії всім, хто виступає за мир. Не лише Україні, а й Сполученим Штатам, європейським країнам, Китаю, Бразилії та іншим", – додав він.

Глава українського МЗС закликав світ відреагувати на зухвалі заяви країни-агресора, які ставлять під загрозу мирний процес.

"Наполягаємо, що тиск на Москву має бути посилений вже зараз. Вони не розуміють нормального ставлення чи дипломатичної мови; час говорити з ними мовою санкцій та посилення підтримки України", – підсумував Сибіга.