РФ хочет превратить Херсон в "город смерти", минируют "все, что могут" — Подоляк

Российские оккупанты при "отходе" из Херсона минируют "все, что могут". Также они собираются обстреливать город из артиллерии с левого берега Днепра. Об этом сообщает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"РФ хочет превратить Херсон в "город смерти". Ру-военные минируют все, что могут: квартиры, канализацию. Артиллерия на левом берегу планирует превратить город в руины. Так выглядит "русский мир": пришел, ограбил, отпраздновал, убил "свидетелей", оставил развалины и ушел", – написал он.

9 ноября в РФ заявили о якобы отводе оккупационных войск из Херсона. В Офисе президента заявили, что не видят признаков того, что Россия покидает Херсон без боя.

Глава Херсонской ОВА призвал не впадать преждевременно в эйфорию и соблюдать информационную тишину.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании четырех военных администраций населенных пунктов в Херсонской области.

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Вадим Ребрина

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