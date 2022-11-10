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РФ хочет превратить Херсон в "город смерти", минируют "все, что могут" — Подоляк

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2022, 14:16
РФ хочет превратить Херсон в
Михаил Подоляк (скриншот)

Российские оккупанты при "отходе" из Херсона минируют "все, что могут". Также они собираются обстреливать город из артиллерии с левого берега Днепра. Об этом сообщает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"РФ хочет превратить Херсон в "город смерти". Ру-военные минируют все, что могут: квартиры, канализацию. Артиллерия на левом берегу планирует превратить город в руины. Так выглядит "русский мир": пришел, ограбил, отпраздновал, убил "свидетелей", оставил развалины и ушел", – написал он.

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Вадим Ребрина
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Херсон артиллерия минирование михаил подоляк
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