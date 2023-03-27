РФ хотела ударить по объектам УЗ, чтобы сорвать логистику ВСУ. СБУ устранила наводчиков

Служба безопасности Украины задержала агентурную группу, которая готовила ракетные удары РФ по объектам Укрзалізниці. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

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Контрразведчики заявляют о проведении масштабной операции в Харьковской и Донецкой областях — в группу агентов РФ входили восемь местных жителей, один из которых использовал статус помощника действующего народного депутата и удостоверение журналиста.

Злоумышленники собирали данные о местах базирования и перемещения Сил обороны Украины в регионах, в зоне особого внимания были маршруты военных эшелонов и расположение железнодорожных станций, где разгружают вооружения.

Также подозреваемые разведывали локации складов боеприпасов, огневых позиций, блокпостов и фортификационных сооружений в прифронтовых районах восточных регионов и в Днепропетровской области.

Во время оккупации Изюма и Балаклеи задержанные подбирали кандидатов в оккупационные администрации. СБУ поэтапно документировала действия агентов и задержала четырех участников сети врага, еще четверо находятся на территории РФ.

По данным следствия, агентурная сеть была сформирована двумя кадровыми сотрудниками Федеральной службы безопасности РФ до начала большой войны, в ее состав вошел агент, завербованный почетным консулом России в Харькове.



После начала полномасштабного вторжения ФСБ активировала агентуру для подрывной деятельности против Украины, в жилищах задержанных обнаружили российскую символику и прокремлевскую литературу.

На основе собранных доказательств они получили подозрение в государственной измене, их будут держать под стражей по решению суда.

12 января 2023 года в Черкасской области взяли мужчину, который сливал россиянам данные о ПВО и учебных центрах войск.

8 февраля СБУ писала, что взяла наводчика российских ракетных ударов по Харькову.

16 февраля на Волыни к 14 годам лишения свободы приговорили мужчину, который еще до полномасштабной войны сливал российскому Генштабу информацию о военных объектах в Украине, в частности о военном аэродроме в Луцке.

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Дмитро Гриниченко

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