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РФ хотела ударить по объектам УЗ, чтобы сорвать логистику ВСУ. СБУ устранила наводчиков

Цей матеріал також доступний українською
27.03.2023, 10:51
РФ хотела ударить по объектам УЗ, чтобы сорвать логистику ВСУ. СБУ устранила наводчиков - Фото
Задержание агентов РФ (Фото: СБУ)

Служба безопасности Украины задержала агентурную группу, которая готовила ракетные удары РФ по объектам Укрзалізниці. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Контрразведчики заявляют о проведении масштабной операции в Харьковской и Донецкой областях — в группу агентов РФ входили восемь местных жителей, один из которых использовал статус помощника действующего народного депутата и удостоверение журналиста. 

Злоумышленники собирали данные о местах базирования и перемещения Сил обороны Украины в регионах, в зоне особого внимания были маршруты военных эшелонов и расположение железнодорожных станций, где разгружают вооружения. 

Также подозреваемые разведывали локации складов боеприпасов, огневых позиций, блокпостов и фортификационных сооружений в прифронтовых районах восточных регионов и в Днепропетровской области. 

Во время оккупации Изюма и Балаклеи задержанные подбирали кандидатов в оккупационные администрации. СБУ поэтапно документировала действия агентов и задержала четырех участников сети врага, еще четверо находятся на территории РФ. 

По данным следствия, агентурная сеть была сформирована двумя кадровыми сотрудниками Федеральной службы безопасности РФ до начала большой войны, в ее состав вошел агент, завербованный почетным консулом России в Харькове. 

После начала полномасштабного вторжения ФСБ активировала агентуру для подрывной деятельности против Украины, в жилищах задержанных обнаружили российскую символику и прокремлевскую литературу. 

На основе собранных доказательств они получили подозрение в государственной измене, их будут держать под стражей по решению суда. 

Смотрите также: СБУ взяла военного: утверждает, что сливал врагу позиции ВСУ и хотел к оккупантам – видео 

Дмитро Гриниченко
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