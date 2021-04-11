Россия обостряет ситуацию на Донбассе из-за санкций против Медведчука – Арестович
Россия грубо нарушает режим прекращения огня, а также провоцирует многочисленные обстрелы на Донбассе с целью "наказать" Украину, и лично президента Владимира Зеленского, за санкции против главы политсовета партии ОПЗЖ, кума президента РФ Путина Виктора Медведчука. Об этом заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в интервью Радио Свобода.
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По его словам, есть график свидетельствующий о том, что Россия обостряет ситуацию на Донбассе "или непосредственно перед заседанием ТКГ, или сразу после, или перед заседанием СНБО".
"Есть необходимость наказать президента Зеленского и Украины как таковой за шаги, на которые решилась наконец Украина – против пророссийских сил внутри Украины", – сказал Арестович.
- 31 марта Россия в минской ТКГ отказалась возвращаться к перемирию с 1 апреля.
- 30 апреля главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил в Верховной Раде о стягивании Россией войск к украинским границам. По данным разведки, РФ готовит провокацию для нового вторжения.
- Вчера, 10 апреля, в результате обстрела на Донбассе погиб украинский военный, еще один получил пулевое ранение.
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