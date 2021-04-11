UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия обостряет ситуацию на Донбассе из-за санкций против Медведчука – Арестович

11.04.2021, 19:32
Россия обостряет ситуацию на Донбассе из-за санкций против Медведчука – Арестович - Фото
Владимир Путин и Виктор Медведчук (скриншот видео)

Россия грубо нарушает режим прекращения огня, а также провоцирует многочисленные обстрелы на Донбассе с целью "наказать" Украину, и лично президента Владимира Зеленского, за санкции против главы политсовета партии ОПЗЖ, кума президента РФ Путина Виктора Медведчука. Об этом заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в интервью Радио Свобода. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, есть график свидетельствующий о том, что Россия обостряет ситуацию на Донбассе "или непосредственно перед заседанием ТКГ, или сразу после, или перед заседанием СНБО".

"Есть необходимость наказать президента Зеленского и Украины как таковой за шаги, на которые решилась наконец Украина – против пророссийских сил внутри Украины", – сказал Арестович.

Читайте также: Байден предупредил РФ о последствиях агрессивных действий на границах Украины – Блинкен

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия обстрел война Донбасс эскалация оккупация ткг Алексей Арестович
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
распну мальчика
Киев Слава Украине
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 