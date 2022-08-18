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РФ пыталась наступать в районе Северска, Бахмута и Донецка. ВСУ отбили все атаки — карта

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2022, 07:14
РФ пыталась наступать в районе Северска, Бахмута и Донецка. ВСУ отбили все атаки — карта - Фото
Танк ВСУ (Фото: EPA)

Российские оккупанты пытались наступать в районе Северска, Бахмута и Донецка, Вооруженные Силы Украины отбили все атаки и нанесли противнику потери. Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

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На Краматорском направлении враг обстреливал из танков и реактивных систем залпового огня районы Славянска, Краматорска, Спорного, Донецкого, Ивано-Дарьевки, Северска, Звоновки и Райгородка. Нанес авиационный удар возле Веселого. Вел наступление в направлении Николаевка – Выемка, успеха не имел, отошел.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы у Бахмута, Соледара, Раздолевки, Кодемы и Майорска. Оккупанты вели наступление в направлениях Владимировка – Соледар, Покровское – Бахмутское, Покровское – Бахмут, Клиново – Бахмут, Семигорье – Зайцево, Семигорье – Кодема и Гольмовский – Зайцево. Ни на одном из направлений наступления захватчики не достигли положительных результатов и с потерями отошли.

Фронт в районе Северска и Бахмута (Карта: deepstatemap.live)

На Авдеевском направлении враг совершал обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков вблизи Авдеевки, Марьинки, Александрополя, Песков, Первомайского и Опытного. Вел наступление на направлении Лозовое – Первомайское, успеха не имел, отошел.

Фронт в районе Донецка (Карта: deepstatemap.live)

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник ведет оборону занятых районов. Обстреливал районы населенных пунктов Новоселка, Новомихайловка, Богоявленка, Степногорск, Шевченко, Бурлацкое, Железнодорожное, Гуляйпольское, Лукьяновское, Преображенка, Полтавка. Вел воздушную разведку БПЛА возле Полтавки, Гуляйполя, Малиновки, Зеленого Гая, Щербаков и Новояковлевки. Пытался вести штурмовые действия в направлении Егоровка – Шевченко, успеха не имел, отошел.

Фронт в районе Угледара (Карта: deepstatemap.live)

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Дмитрий Гриниченко
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