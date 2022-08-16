РФ устроила судилище над пленными иностранцами на Донбассе. В МИД назвали "суд" ничтожным

В Министерстве иностранных дел отреагировали на судилище россиян на Донбассе над иностранцами, которые служат в Вооруженных Силах Украины. Спикер МИД Олег Николенко назвал "судебный процесс" ничтожным.

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"Фиктивный суд России на Донбассе над иностранными гражданами, служащими в ВСУ, и гуманитарным работником является ничтожным. Это еще одно доказательство того, что Москва грубо нарушает правила ведения войны. Международное гуманитарное право должно применяться ко всем военнопленным и задержанным гражданским лицам", – заявил Николенко.

Вчера сообщалось, что на временно оккупированных территориях Донбасса пророссийские боевики хотят убить еще трех иностранцев. Граждане Швеции, Хорватии и Великобритании — Матиас Густавссон, Векослав Пребег и Джон Хардинг — обвинены в "участии наемника в военных действиях и обучении для насильственного захвата власти". Им, как пишут российские пропагандисты, грозит смертная казнь.

Ранее в Донецкой области оккупанты схватили в плен марокканца Брагима Саадуна и британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, которые официально служили в ВСУ. Их держали в подвалах, а 9 июня оккупанты решили убить всех троих пленных, назвав это "решением суда".

Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что это – "фиктивный и нелегитимный приговор". С подобными заявлениями выступили США и Канада. ООН назвала решение об убийстве пленных военным преступлением.

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Оксана Житнюк

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