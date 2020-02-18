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РФ в три раза увеличила военные силы у границ Украины с 2014 года

РФ в три раза увеличила военные силы у границ Украины с 2014 года - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Нацгвардии
18.02.2020, 14:47

По расчетом ГУР МО, к 2022-2023 годам ударные группы РФ смогут проводить полноценные стратегические наступательные действия против Украины

С 2014 года потенциал страны-агрессора РФ возле границы Украины увеличился в три раза. Об этом в комментарии программе PROВійсько заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий. 

По словам Скибицкого, к 2022-2023 годам ударные группы РФ будут способны проводить полноценные стратегические наступательные действия против Украины без проведения мобилизации. 

Сегодня РФ направляет основные усилия на модернизацию и обновление именно наступательного вооружения. Происходит переоснащение ядерной компоненты. Ракетные системы "Тополь" заменят системами "Ярс", также продолжается развитие новой ракетной системы "Сармат": "Дальность поражения таких ракет достигает 12 000 км, что несет угрозу не только для Украины, а и для всех стран Европы".

  • Сегодня утром, 18 февраля 2020-го, российские гибридные войска атаковали позиции украинских подразделений у поселков Новотошковское, Орехово, Крымское, хутор Вильный в Луганской области. Первым об этом сообщил журналист, спустя час - штаб ООС.
  • К 10:30 часам утра штаб ООС сообщил, что бой завершился, боевики запросили режим тишины. Один военный ВСУ погиб, четверо получили легкие ранения. Позиции сил ООС не утрачены, а ситуация "полностью контролируется", заверили в штабе.
  • Президент Владимир Зеленский назвал атаку "провокацией" и заявил, что курс на завершение войны остается неизменным.

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