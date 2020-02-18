РФ в три раза увеличила военные силы у границ Украины с 2014 года

С 2014 года потенциал страны-агрессора РФ возле границы Украины увеличился в три раза. Об этом в комментарии программе PROВійсько заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.
По словам Скибицкого, к 2022-2023 годам ударные группы РФ будут способны проводить полноценные стратегические наступательные действия против Украины без проведения мобилизации.
Сегодня РФ направляет основные усилия на модернизацию и обновление именно наступательного вооружения. Происходит переоснащение ядерной компоненты. Ракетные системы "Тополь" заменят системами "Ярс", также продолжается развитие новой ракетной системы "Сармат": "Дальность поражения таких ракет достигает 12 000 км, что несет угрозу не только для Украины, а и для всех стран Европы".
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