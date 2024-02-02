РФ запустила фейк о "сборе данных" о мужчинах в Германии для мобилизации – Макеев

Посол Украины в Германии заявил, что враг распространил дезинформацию, что Украина "просит предоставить" сведения обо всех совершеннолетних мужчинах

Алексей Макеев (Фото: Twitter)

Посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что россияне запустили фейк о том, что украинские дипломаты якобы "попросили официальные органы власти Германии передавать данные о мужчинах на митинги в поддержку Украины".

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

По его словам, враг распространил дезинформацию, что якобы Украина "просит предоставить" сведения даже не об украинцах, а вообще обо всех совершеннолетних мужчинах.

Макеев подчеркнул, что Украина никаких подобных сведений не собирает и не планирует это делать, потому что имеет более важные задачи.

"Далее могла бы стоять фраза "киевский режим отправит в неправедный бой всех", но в последний момент товарищ майор все же дал слабину", – подчеркнул дипломат.

По мнению Макеева, россияне видят последовательное увеличение Германией военной поддержки Украины и называют его "учащением акций в поддержку армии Украины".

Читайте также: Немецкий ZDF снял пропагандистский репортаж из Мариуполя. У Кулебы требуют объяснений

2 января в совместном расследовании журналисты Der Spiegel и The Insider заявили, что российский политтехнолог украинского происхождения и помощник депутата Бундестага от ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Владимир Сергиенко был завербован Пятой службой ФСБ. По якобы ее заданию он пытался остановить поставки танков Украине.

В этот же день министр внутренних дел страны Нэнси Фезер прокомментировала эту информацию и заявила, что в Бундестаге хотят проанализировать связи правой партии "Альтернатива для Германии" с Федеральной службой безопасности России.

Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении российской ИПСО: через email-рассылку оккупанты пытаются посеять панику среди украинцев. LIGA.net также получила подобное письмо от оккупантов, а в общей сложности оно пришло более чем на 345 почтовых ящиков.

также получила подобное письмо от оккупантов, а в общей сложности оно пришло более чем на 345 почтовых ящиков. 29 января россияне в рамках информационно-психологической спецоперации запустили фейк с якобы рассылкой от Офиса президента.

Читайте также: Россияне запустили фейк с якобы выстрелом в работника ТЦК – Нацполиция