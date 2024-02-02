РФ запустила фейк про "збір даних" про чоловіків у Німеччині для мобілізації – Макеєв

Посол України в Німеччині заявив, що ворог поширив дезінформацію, що нібито Україна "просить надати" відомості загалом про всіх повнолітніх чоловіків

Олексій Макеєв (Фото: Twitter)

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв заявив, що росіяни запустили фейк про те, що українські дипломати нібито "попросили офіційні органи влади Німеччини передавати дані про чоловіків на мітинги на підтримку України".

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За його словами, ворог поширив дезінформацію, що нібито Україна "просить надати" відомості навіть не про українців, а загалом про всіх повнолітніх чоловіків.

Макеєв наголосив, що Україна ніяких подібних відомостей не збирає і не планує це робити, бо має важливіші завдання.

"Далі могла б стояти фраза "київський режим відправить у неправедний бій усіх", але в останній момент товариш майор все ж дав слабину", – наголосив дипломат.

На думку Макеєва, росіяни бачать послідовне збільшення Німеччиною військової підтримки України й називають його "почастішанням акцій на підтримку армії України".

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2 січня у спільному розслідуванні журналісти Der Spiegel та The Insider заявили, що російський політтехнолог українського походження та помічник депутата Бундестагу від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Володимир Сергієнко був завербований П'ятою службою ФСБ. За нібито її завданням він намагався зупинити постачання танків Україні.

Цього ж дня міністерка внутрішніх справ країни Ненсі Фезер прокоментувала цю інформацію та заявила, що у Бундестазі хочуть проаналізувати зв'язки правої партії "Альтернатива для Німеччини" з Федеральною службою безпеки Росії.

Служба безпеки України повідомила про викриття російської ІПСО: через email-розсилку окупанти намагаються посіяти паніку серед українців. LIGA.net також отримала подібний лист від окупантів, а загалом він надійшов на понад 345 поштових скриньок.

також отримала подібний лист від окупантів, а загалом він надійшов на понад 345 поштових скриньок. 29 січня росіяни в межах інформаційно-психологічної спецоперації запустили фейк з нібито розсилкою від Офісу президента.

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