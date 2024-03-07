РФ запустила по Одессе ракету Х-31П, но она "потеряла боевую способность" на подлете – ВСУ

Разрушений и пострадавших не зафиксировано

Ракета Х-31П (Иллюстративное фото: ресурс оккупанта)

Утром 7 февраля российские оккупанты атаковали Одесскую область противорадиолокационной ракетой Х-31П, но та "потеряла боевую способность" на подлете к побережью. Об этом сообщило Оперативное командование "Юг".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Сегодня утром враг атаковал Одесскую область с самолетов тактической авиации из Черного моря, направив ракету Х-31П. Ракета потеряла боевую способность на подлете к побережью. Разрушений и пострадавших не зафиксировано", – написали военные.

Оккупанты продолжают тактику точечных ракетных ударов, испытывая и разведывая системы украинской противовоздушной обороны, отметили в ОК "Юг".

Ведомство призвало жителей при предупреждении об опасности переходить к укрытиям.

В 2023 году на протяжении 21 ноября захватчики атаковали Одесскую область Х-31П.

СПРАВКА. Х-31П ("изделие 77П") – базовый вариант противорадиолокационной ракеты с пассивной радиолокацией ГСНЛ-112. Ракета предназначена для уничтожения радиолокационных систем из состава зенитно-ракетных комплексов большой и средней дальности, а также других РЛС наземного и морского базирования различного назначения. Принята на вооружение в 1988 году.

Утром 6 марта в Одессе прогремел взрыв в 10:44, Воздушные силы сообщили об угрозе баллистики в 10:45. За последние дни захватчики атаковали город дронами-камикадзе типа Shahed.

Впоследствии стало известно, что во время атаки в городе находились президент Владимир Зеленский и премьер Греции Кириакос Мицотакис.

Спикер ВМС сообщил, что в результате российского ракетного удара по портовой инфраструктуре Одессы погибли пять человек.

Читайте также: Ракетный удар по Одессе. CNN пишет, что ракета прилетела в 500 метрах от Зеленского