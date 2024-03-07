РФ запустила по Одесі ракету Х-31П, але вона "втратила бойову спроможність" на підльоті – ЗСУ

Ракета Х-31П (Ілюстративне фото: ресурс окупанта)

Вранці 7 лютого російські окупанти атакували Одещину протирадіолокаційною ракетою Х-31П, але та "втратила бойову спроможність" на підльоті до узбережжя. Про це повідомило Оперативне командування "Південь".

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"Сьогодні зранку ворог атакував Одещину з літаків тактичної авіації з Чорного моря спрямувавши ракету Х-31П. Ракета втратила бойову спроможність на підльоті до узбережжя. Руйнувань та постраждалих не зафіксовано", – написали військові.

Окупанти продовжують тактику точкових ракетних ударів, випробовуючи та розвідуючи системи української протиповітряної оборони, зазначили в ОК "Південь".

Відомство закликало мешканців під час попередження про небезпеку переходити до укриттів.

У 2023 році впродовж 21 листопада загарбники атакували Одеську область Х-31П.

ДОВІДКА. Х-31П ("виріб 77П") — базовий варіант протирадіолокаційної ракети з пасивною радіолокацією ГСНЛ-112. Ракета призначена для знищення радіолокаційних систем зі складу зенітно-ракетних комплексів великої та середньої дальності, а також для інших РЛС наземного і морського базування різного призначення. Прийнято на озброєння у 1988 році.

Вранці 6 березня в Одесі пролунав вибух о 10:44, Повітряні сили повідомили про загрозу балістики о 10:45. Упродовж останніх днів загарбники атакували місто дронами-камікадзе типу Shahed.

Згодом стало відомо, що під час атаки у місті перебував президент Володимир Зеленський та прем'єр Греції Кіріакос Міцотакіс.

Речник ВМС повідомив, що внаслідок російського ракетного удару по портовій інфраструктурі Одеси загинули п'ятеро людей.

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