Российские дроновые атаки привели к повреждениям железной дороги в трех областях – фото
В ночь на 28 мая Россия нанесла очередной удар по Украине, в результате чего повреждена железнодорожная инфраструктура. Об этом сообщила Укрзалізниця .
На Харьковщине обломки дрона попали на рельсы. Железнодорожники временно перекрыли движение, чтобы дать возможность полиции и Госслужбе по чрезвычайным ситуациям обезвредить остатки вражеского дрона.
Движение оперативно было возобновлено.
В Донецкой области, в Славянске, в результате атаки была повреждена контактная сеть. Обломки FPV-дрона также повредили стекло в вагоне электропоезда.
Утром Славянск находился под очередным вражеским обстрелом, во время которого были повреждены окна в здании вокзала.
В Сумской области вражеский БпЛА незначительно повредил колею, однако движение по участку осуществляется без задержек.
Жертв и пострадавших среди работников и пассажиров во всех случаях отсутствуют.
- В ночь на 24 апреля Россия атаковала железнодорожную инфраструктуру в Киеве и в Житомирской области.
- В ночь на 25 мая Россия осуществила массированную комбинированную атаку с использованием ракет различных типов и ударных беспилотников. Погибли 13 человек, еще более 60 получили ранения.
- В ночь на 26 мая РФ снова атаковала Украину ракетами и дронами, пострадали Харьковская, Хмельницкая, Запорожская, Одесская области и Киев.