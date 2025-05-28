Российские дроновые атаки привели к повреждениям железной дороги в трех областях – фото

В результате обстрела повреждена железная дорога и подвижной состав в Харьковской, Донецкой и Сумской областях

Последствия атаки (Фото: t.me/UkrzalInfo)

В ночь на 28 мая Россия нанесла очередной удар по Украине, в результате чего повреждена железнодорожная инфраструктура. Об этом сообщила Укрзалізниця .

На Харьковщине обломки дрона попали на рельсы. Железнодорожники временно перекрыли движение, чтобы дать возможность полиции и Госслужбе по чрезвычайным ситуациям обезвредить остатки вражеского дрона.

Движение оперативно было возобновлено.

Последствия атаки РФ (Фото: t.me/UkrzalInfo)

Последствия атаки РФ (Фото: t.me/UkrzalInfo)

Последствия атаки РФ (Фото: t.me/UkrzalInfo)

В Донецкой области, в Славянске, в результате атаки была повреждена контактная сеть. Обломки FPV-дрона также повредили стекло в вагоне электропоезда.

Утром Славянск находился под очередным вражеским обстрелом, во время которого были повреждены окна в здании вокзала.

В Сумской области вражеский БпЛА незначительно повредил колею, однако движение по участку осуществляется без задержек.

Жертв и пострадавших среди работников и пассажиров во всех случаях отсутствуют.