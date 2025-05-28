Російські дронові атаки призвели до пошкоджень залізниці у трьох областях – фото
У ніч проти 28 травня Росія завдала чергового удару по Україні, внаслідок чого пошкоджено залізничну інфраструктуру. Про це повідомила Укрзалізниця.
На Харківщині уламки дрона потрапили на колію. Залізничники тимчасово перекрили рух, щоб дати можливість поліції та Держслужбі з надзвичайних ситуацій знешкодити залишки ворожого дрона.
Рух оперативно було відновлено.
На Донеччині, в Словʼянську, внаслідок атаки була пошкоджена контактна мережа. Уламки FPV-дрона також пошкодили скло у вагоні електропоїзда.
Зранку Словʼянськ був під черговим ворожим обстрілом, під час якого пошкоджено вікна в будівлі вокзалу.
На Сумщині ворожий БпЛА незначно пошкодив колію, проте рух ділянкою здійснюється без затримок.
Жертв та постраждалих серед працівників і пасажирів у всіх випадках немає.
- У ніч проти 24 квітня Росія атакувала залізничну інфраструктуру у Києві та в Житомирській області.
- У ніч проти 25 травня Росія здійснила масовану комбіновану атаку з використанням ракет різних типів та ударних безпілотників. Загинули 13 людей, ще понад 60 отримали поранення.
- У ніч проти 26 травня РФ знову атакувала Україну ракетами й дронами, постраждали Харківська, Хмельницька, Запорізька, Одеська області та Київ.