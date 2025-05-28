Російські дронові атаки призвели до пошкоджень залізниці у трьох областях – фото

Внаслідок обстрілу пошкоджена залізниця та рухомий склад у Харківській, Донецькій і Сумській областях

Наслідки атаки (Фото: t.me/UkrzalInfo)

У ніч проти 28 травня Росія завдала чергового удару по Україні, внаслідок чого пошкоджено залізничну інфраструктуру. Про це повідомила Укрзалізниця.

На Харківщині уламки дрона потрапили на колію. Залізничники тимчасово перекрили рух, щоб дати можливість поліції та Держслужбі з надзвичайних ситуацій знешкодити залишки ворожого дрона.

Рух оперативно було відновлено.

Наслідки атаки РФ (Фото: t.me/UkrzalInfo)

Наслідки атаки РФ (Фото: t.me/UkrzalInfo)

Наслідки атаки РФ (Фото: t.me/UkrzalInfo)

На Донеччині, в Словʼянську, внаслідок атаки була пошкоджена контактна мережа. Уламки FPV-дрона також пошкодили скло у вагоні електропоїзда.

Зранку Словʼянськ був під черговим ворожим обстрілом, під час якого пошкоджено вікна в будівлі вокзалу.

На Сумщині ворожий БпЛА незначно пошкодив колію, проте рух ділянкою здійснюється без затримок.

Жертв та постраждалих серед працівників і пасажирів у всіх випадках немає.