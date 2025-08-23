Российский солдат, который воевал против Украины, сбежал в Норвегию и просит убежища

Норвежские пограничники (Иллюстративное фото: forsvaret.no)

Россиянин, который воевал против Украины, сбежал в Норвегию и попросил убежища. Об этом сообщила местная полиция.

Незаконное пересечение границы было зафиксировано 21 августа недалеко от деревни Гренсе-Якобсэльв в Финнмарке. Мужчина пересек реку Вуоремиеки, которая протекает вдоль норвежско-российской границы и был задержан норвежскими пограничниками.

Изображение карты (Источник: Yle)

По данным правоохранителей, задержание прошло без происшествий. Однако они заявили, что не будут разглашать подробности о задержанном, сейчас идет проверка полученной от него информации.

В то же время адвокат задержанного россиянина заявил газете VG, что мужчина воевал против Украины. Он сейчас проходит стандартную процедуру предоставления убежища и уже был допрошен, передает газета Yle.

"Он был российским солдатом. Он был в Украине и принял решение, что больше не хочет участвовать в войне", – сообщил правозащитник.

Дело будет переданов в иммиграционный отдел полиции для дальнейшего расследования