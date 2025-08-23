Російський солдат, який воював проти України, втік до Норвегії та просить прихистку

Норвезькі прикордонники (Ілюстративне фото: forsvaret.no)

Росіянин, який воював проти України, втік до Норвегії та попросив притулку. Про це повідомила місцева поліція.

Незаконний перетин кордону було зафіксовано 21 серпня недалеко від села Гренсе-Якобсельв у Фіннмарку. Чоловік перетнув річку Вуоремієкі, яка протікає вздовж норвезько-російського кордону, і був затриманий норвезькими прикордонниками.

Зображення карти (Джерело: Yle)

За даними правоохоронців, затримання пройшло без пригод. Однак вони заявили, що не розголошуватимуть подробиць про затриманого, зараз триває перевірка отриманої від нього інформації.

Водночас адвокат затриманого росіянина заявив газеті VG, що чоловік воював проти України. Він зараз проходить стандартну процедуру надання притулку і вже був допитаний, передає газета Yle.

"Він був російським солдатом. Він був в Україні та прийняв рішення, що більше не хоче брати участь у війні", – повідомив правозахисник.

Справу буде передано в імміграційний відділ поліції для подальшого розслідування