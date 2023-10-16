Россия атаковала Кировоградскую область ракетами и дронами. Есть прилеты и раненый
16.10.2023, 09:14
Дрон-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот с видео)
Российские оккупанты атаковали Кировоградскую область ракетами и дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 16 октября. Об этом сообщил глава военной администрации региона Андрей Райкович.
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По его словам, враг атаковал область всю ночь.
Работали Силы противовоздушной обороны, есть прилеты и сбитые объекты.
Одного человека госпитализировали, разрушений гражданской инфраструктуры нет.
Ранее местные власти сообщили о прилетах в районах Миргорода и Днепра, ПВО работала в Хмельницкой области. Всего россияне запустили 12 "шахедов", одну баллистическую ракету "Искандер-М" и пять ракет Х-59.
- 13 октября министр обороны Рустем Умеров встретился с командующим Воздушными силами, в частности, они будут работать над "максимальным увеличением" количества мобильных огневых групп против дронов-камикадзе.
- 11 октября президент Владимир Зеленский во время встречи в формате "Рамштайн" сказал, что сейчас важно не ослаблять прессинг на российских оккупантов, чтобы не потерять инициативу на поле боя.
- В сентябре командующий Воздушными силами показал видео ночной работы мобильных огневых групп по вражеским беспилотникам. Тогда в Одесской области были сбиты 32 дрона.
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