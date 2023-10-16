Россия атаковала Кировоградскую область ракетами и дронами. Есть прилеты и раненый

Российские оккупанты атаковали Кировоградскую область ракетами и дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 16 октября. Об этом сообщил глава военной администрации региона Андрей Райкович.

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По его словам, враг атаковал область всю ночь.

Работали Силы противовоздушной обороны, есть прилеты и сбитые объекты.

Одного человека госпитализировали, разрушений гражданской инфраструктуры нет.

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