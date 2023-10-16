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Росія атакувала Кіровоградську область ракетами та дронами. Є прильоти та поранений

Этот материал также доступен на русском
16.10.2023, 09:14
Росія атакувала Кіровоградську область ракетами та дронами. Є прильоти та поранений - Фото
Дрон-камікадзе Shahed-136 (Фото: скриншот з відео)

Російські окупанти атакували Кіровоградську область ракетами та дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 16 жовтня. Про це повідомив голова військової адміністрації регіону Андрій Райкович.

За його словами, ворог атакував область усю ніч.
Працювали Сили протиповітряної оборони, є прильоти та збиття.
Одну людину госпіталізували, руйнувань цивільної інфраструктури немає.

Раніше місцева влада повідомила про прильоти в районах Миргорода та Дніпра, ППО працювала у Хмельницькій області. Загалом росіяни запустили 12 "шахедів", одну балістичну ракету "Іскандер-М" та п'ять ракет Х-59.

  • 13 жовтня міністр оборони Рустем Умєров зустрівся з командувачем Повітряних сил, зокрема, вони працюватимуть над "максимальним збільшенням" кількості мобільних вогневих груп проти дронів-камікадзе.
  • 11 жовтня президент Володимир Зеленський під час зустрічі у форматі "Рамштайн" сказав, що зараз важливо не послаблювати пресинг на російських окупантів, щоб не втратити ініціативу на полі бою.
  • У вересні командувач Повітряних сил показав відео нічної роботи мобільних вогневих груп по ворожих безпілотниках. Тоді на Одещині було збито 32 дрони.

Читайте також: ЗСУ: Знищуємо комплекси С-300 та С-400 ракетами HARM та БПЛА. Але Росія виробляє нові

Дмитро Гриниченко
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війнаКіровоградська областьппоракетний ударАндрій РайковичShahed-136дрони-камікадзе
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