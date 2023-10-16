Росія атакувала Кіровоградську область ракетами та дронами. Є прильоти та поранений

Російські окупанти атакували Кіровоградську область ракетами та дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 16 жовтня. Про це повідомив голова військової адміністрації регіону Андрій Райкович.

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За його словами, ворог атакував область усю ніч.

Працювали Сили протиповітряної оборони, є прильоти та збиття.

Одну людину госпіталізували, руйнувань цивільної інфраструктури немає.

Раніше місцева влада повідомила про прильоти в районах Миргорода та Дніпра, ППО працювала у Хмельницькій області. Загалом росіяни запустили 12 "шахедів", одну балістичну ракету "Іскандер-М" та п'ять ракет Х-59.

13 жовтня міністр оборони Рустем Умєров зустрівся з командувачем Повітряних сил, зокрема, вони працюватимуть над "максимальним збільшенням" кількості мобільних вогневих груп проти дронів-камікадзе.

11 жовтня президент Володимир Зеленський під час зустрічі у форматі "Рамштайн" сказав, що зараз важливо не послаблювати пресинг на російських окупантів, щоб не втратити ініціативу на полі бою.

У вересні командувач Повітряних сил показав відео нічної роботи мобільних вогневих груп по ворожих безпілотниках. Тоді на Одещині було збито 32 дрони.

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