ЗСУ: Під час атаки Росії зафіксовано прильоти "Іскандера", трьох ракет Х-59 і "шахеда"

Російські окупанти запустили по Україні 12 дронів-камікадзе Shahed-136 і шість ракет в ніч проти 16 жовтня. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

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Військові заявляють, що атака здійснювалася з кількох напрямків.

Зафіксовано пуски балістичної ракети "Іскандер-М", п'яти керованих авіаційних ракет Х-59 і 12 "шахедів".

Під ракетний удар потрапили північні та східні регіони, дрони росіяни запустили в різних напрямках, зокрема, на західні області.

Сили протиповітряної оборони знищили дві ракети Х-59 та 11 БПЛА.

Раніше місцева влада повідомила про прильоти в районах Миргорода та Дніпра, ППО працювала у Хмельницькій області.

13 жовтня міністр оборони Рустем Умєров зустрівся з командувачем Повітряних сил, зокрема вони працюватимуть над "максимальним збільшенням" кількості мобільних вогневих груп проти дронів-камікадзе.

11 жовтня президент Володимир Зеленський під час зустрічі у форматі "Рамштайн" сказав, що зараз важливо не послаблювати пресинг на російських окупантів, щоб не втратити ініціативу на полі бою.

У вересні командувач Повітряних сил показав відео нічної роботи мобільних вогневих груп по ворожих безпілотниках. Тоді на Одещині було збито 32 дрони.

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