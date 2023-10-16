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ВСУ: Во время атаки России зафиксированы прилеты "Искандера", трех ракет Х-59 и "шахеда"

Цей матеріал також доступний українською
16.10.2023, 08:29
ВСУ: Во время атаки России зафиксированы прилеты
Мобильная группа ПВО (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты запустили по Украине 12 дронов-камикадзе Shahed-136 и шесть ракет в ночь на 16 октября. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

Военные заявляют, что атака осуществлялась с нескольких направлений. 
Зафиксированы пуски баллистической ракеты "Искандер-М", пяти управляемых авиационных ракет Х-59 и 12 "шахедов". 

Под ракетный удар попали северные и восточные регионы, дроны россияне запустили в разных направлениях, в частности, на западные области.

Силы противовоздушной обороны уничтожили две ракеты Х-59 и 11 БПЛА. 

Ранее местные власти сообщили о прилетах в районах Миргорода и Днепра, ПВО работала в Хмельницкой области. 

  • 13 октября министр обороны Рустем Умеров встретился с командующим Воздушными силами, в частности, они будут работать над "максимальным увеличением" количества мобильных огневых групп против дронов-камикадзе.
  • 11 октября президент Владимир Зеленский во время встречи в формате "Рамштайн" сказал, что сейчас важно не ослаблять прессинг на российских оккупантов, чтобы не потерять инициативу на поле боя.
  • В сентябре командующий Воздушными силами показал видео ночной работы мобильных огневых групп по вражеским беспилотникам. Тогда в Одесской области были сбиты 32 дрона.

Читайте также: ВСУ: Уничтожаем комплексы С-300 и С-400 ракетами HARM и БПЛА. Но Россия производит новые

Дмитрий Гриниченко
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Искандер-Мвойнапворакетный ударвоздушные силыХ-59Shahed-136дроны-камикадзе
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