ВСУ: Во время атаки России зафиксированы прилеты "Искандера", трех ракет Х-59 и "шахеда"

Российские оккупанты запустили по Украине 12 дронов-камикадзе Shahed-136 и шесть ракет в ночь на 16 октября. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

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Военные заявляют, что атака осуществлялась с нескольких направлений.

Зафиксированы пуски баллистической ракеты "Искандер-М", пяти управляемых авиационных ракет Х-59 и 12 "шахедов".

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