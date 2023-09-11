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ВСУ: РФ атаковала Запорожскую и Днепропетровскую области "шахедами", ракетами Х-59 и Х-31П

Цей матеріал також доступний українською
11.09.2023, 09:33
ВСУ: РФ атаковала Запорожскую и Днепропетровскую области
Юрий Игнат (Скриншот)
дополнено

В ночь на 11 сентября Россия атаковала Украину российско-иранскими дронами-камикадзе Shahed, крылатыми ракетами Х-59 и противорадиолокационными ракетами Х-31П – работала противовоздушная оборона. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, в направлении Кривого Рога и Запорожской области Россия запустила 12 "шахедов" из Ейска Краснодарского края.

"Враг запустил девять ударных БпЛА, затем еще цифра выросла", – сказал он.

По информации Воздушных сил, ПВО сбила все 12 дронов оккупантов.

"Кроме того, противник атаковал сегодня противорадиолокационными ракетами. Это ракеты, запускаемые с тактической авиации Су-24 и Су-35, а также управляемыми авиационными ракетами Х-59. Большинство не достигло своих целей. Есть еще информация об одном сбитом беспилотнике неустановленного типа", – сказал Игнат.

ДОПОЛНЕНО в 09:38. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак уточнил, что в результате ракетной атаки войск РФ по Криворожскому району ночью и утром 11 сентября произошел пожар. Его уже потушили.

Силами противовоздушной обороны над областью сбито 11 беспилотников типа Shahed-131/136.

Информации о пострадавших нет.

Фото: Сергей Лысак

Фото: Сергей Лысак

Смотрите также: Кривой Рог. Появилось видео момента удара и первых минут после прилета.

Милана Головань
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