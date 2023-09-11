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Росія атакувала Запорізьку та Дніпропетровську області "шахедами", ракетами Х-59 та Х-31П – ЗСУ

Этот материал также доступен на русском
11.09.2023, 09:33
Росія атакувала Запорізьку та Дніпропетровську області
Юрій Ігнат (Скриншот)
доповнено

В ніч проти 11 вересня Росія атакувала Україну російсько-іранськими дронами-камікадзе Shahed, крилатими ракетами Х-59 та протирадіолокаційними ракетами Х-31П – працювала протиповітряна оборона. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, в напрямку Кривого Рогу та Запорізької області Росія запустила 12 "шахедів" з Єйська Краснодарського краю.

"Ворог запустив дев'ять ударних БпЛА, потім ще цифра виросла", – сказав він.

За інформацією Повітряних сил, ППО збила всі 12 "шахедів" окупантів та один дрон невстановленого типу.

"Крім того, противник атакував сьогодні протирадіолокаційними ракетами. Це ракети, які запускаються з тактичної авіації Су-24 і Су-35, а також керованими авіаційними ракетами Х-59. Більшість не досягла своїх цілей. Є ще інформація про один збитий безпілотник невстановленого типу", – сказав Ігнат.

ДОПОВНЕНО о 09:38. Глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак уточнив, що внаслідок ракетної атаки військ РФ по Криворізькому району вночі та вранці 11 вересня сталася пожежа. Її вже загасили. 

Силами протиповітряної оборони над областю збито 11 безпілотників типу Shahed-131/136.

Інформації про постраждалих немає.

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

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Мілана Головань
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