Россия атакует ракетами, выпущенными в мае-июне этого года – директор Института экспертиз

Российские оккупанты при атаках по Украине используют ракеты, выпущенные в мае-июне 2023 года. Об этом сообщил директор Киевского научно-исследовательского Института судебных экспертиз Александр Рувин в эфире Радио Свобода.

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В последнее время уже до нас долетают ракеты выпуска мая-июня 2023 года. То есть они уже прямо их с конвейера запускают. Запасы уже кончаются. Удивляет, что уже нет, наверное, возможности у них покупать используемые для ракет дефицитные блоки, они их паяют в ручном режиме. Уже видим, что эта сборка не конвейерная. Уже не могут в том количестве выпускать их, как они их делали", – отмечает он.

Рувин заметил, что РФ все еще может получать иностранные комплектующие к ракетам: "Видим схемы и другие иностранные вещи. Они все-таки каким-то образом протягивают ".

По его словам, схемы для оружия РФ также получала из США и Великобритании по состоянию на март и апрель 2023 года.

Во время ночной атаки 15 августа российские оккупанты, в частности, применяли ракеты Х-101, в них используется около 30 иностранных микросхем, сообщил глава ОП. Также он заявил, что российские ударные вертолеты Ка-52 содержат высокотехнологичные компоненты из Запада и стран Азии.

Спикер Воздушных сил сообщил, что Россия использует иностранные компоненты для производства не только ракет и дронов, но и новых вертолетов, а также самолетов.

По информации группы Макфола-Ермака, большинство юридических и физических лиц, причастных к производству российских дронов-камикадзе "Ланцет", не находятся под санкциями.

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