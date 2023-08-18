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Россия атакует ракетами, выпущенными в мае-июне этого года – директор Института экспертиз

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2023, 12:27
Россия атакует ракетами, выпущенными в мае-июне этого года – директор Института экспертиз - Фото
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Российские оккупанты при атаках по Украине используют ракеты, выпущенные в мае-июне 2023 года. Об этом сообщил директор Киевского научно-исследовательского Института судебных экспертиз Александр Рувин в эфире Радио Свобода.

В последнее время уже до нас долетают ракеты выпуска мая-июня 2023 года. То есть они уже прямо их с конвейера запускают. Запасы уже кончаются. Удивляет, что уже нет, наверное, возможности у них покупать используемые для ракет дефицитные блоки, они их паяют в ручном режиме. Уже видим, что эта сборка не конвейерная. Уже не могут в том количестве выпускать их, как они их делали", – отмечает он.

Рувин заметил, что РФ все еще может получать иностранные комплектующие к ракетам: "Видим схемы и другие иностранные вещи. Они все-таки каким-то образом протягивают ".

По его словам, схемы для оружия РФ также получала из США и Великобритании по состоянию на март и апрель 2023 года.

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Артём Джерипа
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