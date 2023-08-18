Росія атакує ракетами, випущеними у травні-червні цього року – директор Інституту експертиз

Російські окупанти під час атак по Україні використовують ракети, випущені у травні-червні 2023 року. Про це повідомив директор Київського науково-дослідного Інституту судових експертиз Олександр Рувін в етері Радіо Свобода.

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"Останнім часом уже до нас долітають ракети випуску травня-червня 2023 року. Тобто вони вже прямо їх з конвеєра запускають. Запаси уже закінчуються. Дивує, що уже немає, напевне, можливості у них купляти дефіцитні блоки, які використовуються для ракет, вони їх паяють в ручному режимі. Уже бачимо, що це збірка не конвеєрна. Уже не можуть у тій кількості їх випускати, як вони їх робили", – зазначає він.

Рувін зауважив, що РФ все ще може отримувати іноземні складники до ракет: "Бачимо схеми й інші речі іноземні. Вони все-таки якимось чином протягують".

За його словами, схеми для зброї РФ також отримувала зі США та Великої Британії станом на березень і квітень 2023 року.

Під час нічної атаки 15 серпня російські окупанти, зокрема, застосовували ракети Х-101, у них використовується близько 30 іноземних мікросхем, повідомив глава ОП. Також він заявив, що російські ударні гелікоптери Ка-52 містять високотехнологічні компоненти із Заходу та країн Азії.

Речник Повітряних сил повідомив, що Росія використовує іноземні компоненти для виробництва не тільки ракет і дронів, а й нових гелікоптерів, а також літаків.

За інформацією групи Макфола-Єрмака, більшість юридичних та фізичних осіб, причетних до виробництва російських дронів-камікадзе "Ланцет", не перебувають під санкціями.

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