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Росія атакує ракетами, випущеними у травні-червні цього року – директор Інституту експертиз

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18.08.2023, 12:27
Росія атакує ракетами, випущеними у травні-червні цього року – директор Інституту експертиз - Фото
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Російські окупанти під час атак по Україні використовують ракети, випущені у травні-червні 2023 року. Про це повідомив директор Київського науково-дослідного Інституту судових експертиз Олександр Рувін в етері Радіо Свобода.

"Останнім часом уже до нас долітають ракети випуску травня-червня 2023 року. Тобто вони вже прямо їх з конвеєра запускають. Запаси уже закінчуються. Дивує, що уже немає, напевне, можливості у них купляти дефіцитні блоки, які використовуються для ракет, вони їх паяють в ручному режимі. Уже бачимо, що це збірка не конвеєрна. Уже не можуть у тій кількості їх випускати, як вони їх робили", – зазначає він.

Рувін зауважив, що РФ все ще може отримувати іноземні складники до ракет: "Бачимо схеми й інші речі іноземні. Вони все-таки якимось чином протягують".

За його словами, схеми для зброї РФ також отримувала зі США та Великої Британії станом на березень і квітень 2023 року.

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Артем Джеріпа
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