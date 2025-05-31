Россия готовит новые обстрелы стратегической авиацией – ЦПД

По словам Коваленко, это "традиционная для Москвы методика"

Российская авиация (Фото: пропагандистские медиа)

Сейчас есть признаки подготовки Россией новых обстрелов Украины с применением стратегической авиации в будущем. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Об этом он написал, комментируя заявление президента США Дональда Трампа, заявившего, что был "удивлен" российскими воздушными атаками на фоне переговоров, которые он считал "почти завершенными".

Читайте также Каковы условия для начала реального давления на РФ со стороны Трампа.

Коваленко добавил, что это "традиционная для Москвы методика, еще со времен Минска".

"Тут разочарование, думаю, важно превратить в то, что россияне называют "жесткую оплеуху" Путину", – написал он.