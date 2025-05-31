Россия готовит новые обстрелы стратегической авиацией – ЦПД
Сейчас есть признаки подготовки Россией новых обстрелов Украины с применением стратегической авиации в будущем. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.
Об этом он написал, комментируя заявление президента США Дональда Трампа, заявившего, что был "удивлен" российскими воздушными атаками на фоне переговоров, которые он считал "почти завершенными".
Коваленко добавил, что это "традиционная для Москвы методика, еще со времен Минска".
"Тут разочарование, думаю, важно превратить в то, что россияне называют "жесткую оплеуху" Путину", – написал он.
- В ночь на 25 мая Россия нанесла комбинированный удар по Украине с применением 367 средств воздушного нападения.
- Польша подняла военную авиацию из-за массированной комбинированной атаки России по территории Украины.
- В ночь на 26 мая РФ снова атаковала Украину ракетами и дронами, пострадали Харьковская, Хмельницкая, Запорожская, Одесская области и Киев.
- В ночь на 31 мая российские войска атаковали дронами Харьков и нанесли ракетные удары по территории Недригайловской общины Сумской области. Также Россия попала КАБами по Запорожской области, в результате погибла 9-летняя девочка.