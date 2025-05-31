Росія готує нові обстріли стратегічною авіацією – ЦПД
Зараз є ознаки підготовки Росією нових обстрілів України із застосуванням стратегічної авіації в майбутньому. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
Про це він написав, коментуючи заяву президента США Дональда Трампа, який заявив, що був "здивований" російськими повітряними атаками на тлі переговорів, які він вважав "майже завершеними".
Коваленко додав, що це "традиційна для Москви методика, ще з часів Мінська".
"Тут розчарування, думаю, важливо перетворити в те, що росіяни називають "жорсткий ляпас" Путіну", – написав він.
- У ніч проти 25 травня Росія здійснила комбінований удар по Україні із застосуванням 367 засобів повітряного нападу.
- Польща підняла військову авіацію через масовану комбіновану атаку Росії по території України.
- У ніч проти 26 травня РФ знову атакувала Україну ракетами й дронами, постраждали Харківська, Хмельницька, Запорізька, Одеська області та Київ.
- У ніч проти 31 травня російські війська атакували дронами Харків і завдали ракетних ударів по території Недригайлівської громади Сумської області. Також Росія поцілила КАБами по Запорізькій області, внаслідок цього загинула 9-річна дівчинка.