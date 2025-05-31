Росія готує нові обстріли стратегічною авіацією – ЦПД

За словами Коваленка, це "традиційна для Москви методика"

Російська авіація (Фото: пропагандистські медіа)

Зараз є ознаки підготовки Росією нових обстрілів України із застосуванням стратегічної авіації в майбутньому. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Про це він написав, коментуючи заяву президента США Дональда Трампа, який заявив, що був "здивований" російськими повітряними атаками на тлі переговорів, які він вважав "майже завершеними".

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Коваленко додав, що це "традиційна для Москви методика, ще з часів Мінська".

"Тут розчарування, думаю, важливо перетворити в те, що росіяни називають "жорсткий ляпас" Путіну", – написав він.