Россия использует шесть армий на Донбассе, однако теряет боевую мощь — разведка Британии

Российские оккупанты используют шесть отдельных армий для наступления на Донбассе, однако сталкиваются с проблемой потери боевого потенциала. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Перед началом полномасштабного вторжения в Украину шесть номинальных российских армий имели в составе 150 000 человек, однако в последние недели на Донбассе РФ часто действовала ротными группами численностью около 100 человек при проведении наступлений в любом секторе.

Разведчики считают, что оккупанты "изо всех сил пытались поддерживать эффективную наступательную боевую мощь с самого начала вторжения", однако, эта проблема, вероятно, станет все более острой.

"Помимо серьезной нехватки личного состава, российские планировщики сталкиваются с дилеммой: перебрасывать резервы на Донбасс или защищаться от украинских контратак на юго-западном херсонском направлении. Заявлена ближайшая политическая цель России — захватить всю Донецкую область", — отмечают британцы.

Также в сводке подчеркивается, что несмотря на возможность России продолжать оккупацию территорий Украины, оперативный темп оккупантов и скорость продвижения, скорее всего, будут медленными из-за отсутствия значительной оперативной паузы для реорганизации и переоснащения.

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Дмитрий Гриниченко

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