Россия начала бить не по энергетике, а по оборонной промышленности Украины — союзники

Британцы заявляют, что россияне решили сосредоточиться на ударах по оборонным предприятиям

Стратегический бомбардировщик Ту-95МС (Фото: ресурс оккупантов)

Во время массированных ракетных ударов по Украине 29 декабря и 2 января Россия била не по энергетической инфраструктуре, а по оборонным заводам. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики заявляют, что за последние два обстрела оккупанты использовали значительную часть запасов ракет воздушного базирования, которые были накоплены за последние месяцы.

Британцы пишут, что удары, скорее всего, были направлены в первую очередь по оборонной промышленности Украины, а не по энергетической инфраструктуре — это говорит о смене тактики россиян.

Союзники подчеркивают, что захватчики почти наверняка признают рост важности оборонно-промышленного комплекса при подготовке к длительной войне.

2 января главком Залужный заявил, что все 10 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал", которые использовала Россия, были сбиты системой противовоздушной обороны Patriot.

Утром 2 января оккупанты массированно ударили ракетами по Харькову: мэр сообщил о нескольких прилетах в центре города в районах жилой застройки, есть пострадавшие.

Полиция уточнила, что Россия ударила по Харькову баллистической ракетой типа "Искандер-М".

Также взрывы прогремели в Киеве, враг атаковал столицу ракетами типа "Кинжал".

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